Les fonctionnaires sont mûrs pour un rattrapage salarial, croit Québec solidaire

QUÉBEC, le 1er déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les conditions salariales peu concurrentielles dans l'administration publique québécoise pourraient mener à un exode des cerveaux, s'inquiètent la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et le responsable solidaire en matière de services publics, Vincent Marissal, qui demandent à la CAQ d'offrir un « grand rattrapage » salarial aux fonctionnaires.

En effet, un rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique que les fonctionnaires de l'administration québécoise gagnent, en moyenne, 6,2% de moins que les autres salariés québécois lorsque les avantages sociaux sont pris en compte. L'écart monte en flèche quand on compare la rémunération des fonctionnaires à leurs homologues ailleurs au public.

« La CAQ traite les fonctionnaires de bébés gâtés, mais leur rémunération n'est même pas concurrentielle! Comment allons-nous attirer et retenir des joueurs compétents pour administrer l'État québécois si on ne les paie pas à leur juste valeur? » souligne Manon Massé. « François Legault devrait le savoir: économiser sur la compétence va toujours finir par coûter plus cher aux Québécoises et aux Québécois. »

Perte d'expertise et recours à la sous-traitance

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, est préoccupé par le recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance dans l'administration publique québécoise, qu'il attribue à une perte d'expertise à l'interne, pourtant décriée par François Legault dans l'opposition.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, de plus en plus de fonctionnaires québécois se magasinent des emplois mieux rémunérés au privé ou au fédéral. Nous formons des gens pour aller travailler ailleurs », a déploré M. Marissal. « La CAQ est en train de créer une armée de consultants hors de prix pour combler la perte d'expertise dans l'administration publique. Qui va payer la facture pour leurs obsessions idéologiques? Les contribuables! »

