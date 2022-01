Les gagnants seront révélés sur les médias sociaux à partir de la semaine du 7 février

TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui trois finalistes dans chacune des treize catégories de véhicules qui détermineront la Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait continué à affecter notre quotidien en 2021, nous avons poursuivi notre mandat de fournir aux acheteurs automobiles canadiens des conseils de première qualité, rendus possibles grâce à plus de 250 véhicules disponibles et des milliers d'essais routiers à travers le pays. Comme en 2021, notre programme 2022 a pris en considération les véhicules nouvellement redessinés, rafraîchis et reportés des années modèles précédentes, à condition qu'un nombre minimum de bulletins de vote ait été soumis par les journalistes de l'AJAC, qui testent les véhicules éligibles sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles rencontrées par les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

La prochaine étape du processus de sélection de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022 consistera à annoncer les véhicules gagnants dans chacune de ces treize catégories, à raison d'un par jour pendant le mois de février.

Les grands gagnants seront dévoilés le 28 février 2022, en partenariat avec le Salon international de l'auto du Canada. Les détails du format de l'annonce suivront dans les semaines à venir.

Finalistes des catégories Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022 :

Meilleure petite voiture 2022 au Canada

Honda Civic

Mazda3

Nissan Sentra

Meilleure voiture grand format 2022 au Canada

Honda Accord

Kia K5

Toyota Camry

Meilleure petite voiture de luxe 2022 au Canada

BMW Série 3/Série 4

Genesis G70

Lexus IS

Meilleure voiture de sport/ de performance 2022 au Canada

Mazda MX-5

Toyota 86

Toyota Supra

Meilleur utilitaire compact 2022 au Canada

Hyundai Kona

Mazda CX-30

Toyota Corolla Cross

Meilleur utilitaire intermédiaire 2022 au Canada

Hyundai Santa Fe

Hyundai Tucson

Mitsubishi Outlander

Meilleur utilitaire grand format 2022 au Canada

Kia Sorento

Nissan Pathfinder

Toyota Highlander

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe 2022 au Canada

Genesis GV70

Jaguar F-PACE

Lexus NX

Meilleur utilitaire grand format de luxe 2022 au Canada

Cadillac Escalade

Genesis GV80

Jeep Grand Wagoneer

Meilleur véhicule tout-terrain 2022 au Canada

Ford Bronco

Jeep Wrangler

Meilleure minifourgonnette 2022 au Canada

Chrysler Pacifica

Kia Carnival

Toyota Sienna

Meilleure petite camionnette 2022 au Canada

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Toyota Tacoma

Meilleur véhicule électrique 2022 au Canada

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Kona Electric

Kia Niro EV

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se concentrent sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et de veiller à ce que les consommateurs canadiens bénéficient de reportages factuels et éthiques sur l'automobile et ses enjeux. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation de véhicules de l'AJAC, les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et l'ÉcoRandonée.

Renseignements: Stephanie Wallcraft, Présidente, AJAC, 416-888-3762, [email protected]; Evan Williams, Vice-président, AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, Directrice des opérations et des événements, AJAC, 905-978-7239, [email protected]