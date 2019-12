Les finalistes des catégories des prix de la voiture et du véhicule utilitaire Canadiens de l'année 2020 dévoilés

Les gagnants seront annoncés lors du Salon international de l'automobile de Montréal le 16 janvier 2020.

TORONTO, le 16 déc. 2019 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui trois finalistes dans 12 catégories qui mèneront au couronnement de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020.

Plus de 1 200 bulletins de vote ont été soumis durant la dernière année par les journalistes membres de l'AJAC qui regroupent les professionnels des médias automobiles les plus respectés au Canada. Les journalistes ont conduit les véhicules éligibles qui, pour le programme de 2020, ont été évalués en comparaison avec les gagnants des catégories de l'an dernier dans des conditions et sur des routes similaires à celles que rencontrent les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

La prochaine étape du programme de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 sera de dévoiler les gagnants dans chacune des 12 catégories lors du Salon international de l'automobile de Montréal le 16 janvier 2020. Les grands gagnants seront annoncés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto le 13 février 2020 alors que la Voiture verte canadienne et le Véhicule utilitaire vert de l'année 2020 seront annoncés lors du Salon international de l'automobile de Vancouver le mercredi 25 mars 2020.

Finalistes des catégories du programme de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 :

Meilleure voiture compacte canadienne 2020 :

Kia Forte/Forte5 (gagnant de la catégorie en 2019)

Kia Soul

Mazda Mazda3

Meilleure voiture grand format canadienne 2020 :

Kia Stinger (gagnant de la catégorie et du titre de Voiture canadienne de l'année en 2019)

Subaru Legacy

Volkswagen Arteon

Meilleure voiture de luxe compacte canadienne 2020 :

Acura ILX

Jaguar XE

Mercedes-Benz Classe A

Meilleure voiture de performance canadienne 2020 :

Hyundai Veloster N

Toyota Supra

Volkswagen Jetta GLI

Meilleure voiture de performance de luxe canadienne 2020 :

Jaguar F-PACE SVR

Jaguar F-TYPE

Porsche 911 Carrera

Meilleur utilitaire intermédiaire canadien 2020 :

Mazda CX-5 (gagnant de la catégorie en 2019)

Subaru Outback

Toyota RAV4

Meilleur utilitaire grand format canadien 2020 :

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Mazda CX-9 (gagnant de la catégorie en 2019)

Meilleur utilitaire compact de luxe canadien 2020 :

Lexus UX

Range Rover Evoque

Volvo XC40

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe canadien 2020 :

Infiniti QX50 (gagnant de la catégorie en 2019)

Land Rover Discovery Sport

Porsche Cayenne

Meilleure camionnette canadienne 2020 :

Ford Ranger

Jeep Gladiator

Ram 1500 EcoDiesel

Meilleur véhicule électrique canadien 2020 :

Chrysler Pacifica Hybrid (gagnant de la catégorie en 2019)

Hyundai Kona Electric

Hyundai NEXO

Meilleur véhicule électrique de luxe canadien 2020 :

Jaguar I-PACE (gagnant de la catégorie et du titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année en 2019)

Porsche Cayenne E-Hybrid

Volvo V60 Polestar Engineered

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

