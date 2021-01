Les gagnants seront annoncés dans le cadre du Salon international de l'auto de Montréal, diffusé sur les ondes de TVA, le 20 février 2021

TORONTO, le 18 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a dévoilé les trois finalistes pour chacune des huit catégories qui détermineront la voiture et le VUS canadiens de l'année 2021.

Malgré les défis qu'a causé la crise sanitaire, plus de 250 véhicules étaient tout de même disponibles cette année pour l'évaluation des journalistes de l'AJAC. Pour 2021, le programme prend en considération les véhicules ayant été nouvellement redessinés, ceux ayant été soumis à des mises à jour et même ceux qui demeurent inchangés, à condition qu'un nombre suffisant de votes fût soumis par les journalistes. Tous les véhicules ont été testés sur des routes et dans des conditions climatiques canadiennes.

Les gagnants des huit catégories seront annoncés dans le cadre de l'émission Zone Auto du Salon de l'auto international de Montréal. Celle-ci se déroulera sur les ondes de TVA le 20 février à 10h00 heure de l'est.

Les gagnants de la Meilleure nouvelle voiture canadienne de l'année et du Meilleur VUS canadien de l'année 2021 seront présentés en partenariat avec le Salon international de Toronto. Tous les détails à ce sujet seront communiqués prochainement.

Finalistes des catégories pour la voiture et le VUS canadien de l'année 2021 :

Voiture de taille intermédiaire

Mazda3

Nissan Sentra

Toyota Corolla

Voiture de grande taille

Hyundai Sonata

Kia K5

Toyota Camry

Voiture de luxe de taille intermédiaire

Cadillac CT5

Genesis G70

Genesis G80

Petits VUS

Kia Seltos

Mazda CX-30

Subaru Crosstrek

VUS de taille intermédiaire

Mazda CX-5

Nissan Rogue

Toyota Venza

VUS de grande taille

Chevrolet Tahoe

GMC Yukon

Kia Telluride

VUS de luxe de taille intermédiaire

Genesis GV80

Land Rover Defender

Lincoln Corsair

Camionnette pleine grandeur

Chevrolet Silverado

Nissan Titan

Ram 1500

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada est une association de journalistes, de rédacteurs, de photographes et de personnel corporatif dont les activités professionnelles se concentrent sur l'automobile et son industrie. La plupart de nos membres journalistes font l'essai de nouveaux véhicules et en font la critique sur une base régulière, et ce, pour différents types de médias à travers le pays.

Chaque année, l'Association organise le programme Meilleure nouvelle voiture canadienne de l'année, Meilleur nouveau VUS canadien de l'année, les Prix de l'innovation, et l'EcoRandonée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Stephanie Wallcraft, Présidente, AJAC, 416-888-3762, [email protected]; Dan Heyman, Vice-président, AJAC, [email protected], 604-729-4281; Cindy Hawryluk, Chargée de projets, AJAC, 905-978-7239, [email protected]

Liens connexes

http://www.ajac.ca