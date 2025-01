Cineplex propose des économies pour toute la famille

sur ses divertissements tout au long de l'hiver!

Films en famille à 3,99 $

CinéClub pour les cinéphiles

Offres hebdomadaires à The Rec Room

TORONTO, le 8 janv. 2025 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cet hiver, Cineplex donne bien des raisons aux Canadiens de venir de réchauffer dans ses emplacements pour aller voir un film, s'amuser et déguster des plats délicieux en famille ou entre amis. Et il y a bien des façons d'en profiter tout en se divertissant :

Film et maïs éclaté à 5 $ chacun tous les mardis, du 14 janvier au 11 février

Une bonne raison de se laisser envahir par la magie du cinéma cet hiver, tout en étant confortablement installé avec un sac de maïs éclaté. Tous les mardis entre le 14 janvier et le 11 février, les billets d'entrée et le maïs éclaté de petit format Cineplex sont à 5 $ chacun (taxes en sus). Le prix d'un billet pour adulte acheté en ligne peut aller jusqu'à 6,50 $ (avec les frais de réservation en ligne inclus qui peuvent aller jusqu'à 1,50 $). L'offre peut également s'appliquer à des expériences bonifiées, comme le format UltraAVXMD, moyennant le paiement des frais supplémentaires applicables. Les membres Scène+ continuent à profiter de 10 % de rabais supplémentaire sur le prix de leurs billets du mardi. Pour en savoir plus sur l'offre « Films du mardi et maïs éclaté à 5 $ chacun », visitez cineplex.com/mardi.

Les tarifs habituels du mardi de Cineplex sont maintenus toute l'année : les invités peuvent voir les nouvelles sorties à des prix réduits et les membres Scène+ bénéficient d'un rabais supplémentaire de 10 % sur le prix du billet. Pour en savoir plus, visitez cineplex.com/conditions d'utilisation.

Films en famille à 3,99 $ le samedi

Allez voir certains de vos films en famille préférés sur grand écran pour seulement 3,99 $ le billet! Une programmation Films en famille est proposée certains samedis dans les emplacements participants. Pour plus d'information, visitez le site cineplex.com/famille.

Les cinéphiles font des économies avec CinéClub

L'année dernière, le total des économies réalisées par les membres CinéClub sur les billets d'entrée et les articles du comptoir alimentaire s'élevait à plus de 18 millions de dollars. Ils se sont régalés de 479 millions de grains de maïs éclaté et ont regardé 692 films différents!*

CinéClub est le club par excellence des cinéphiles et propose des avantages exclusifs à ses membres. Pour seulement 9,99 $ par mois (taxes en sus), les membres CinéClub reçoivent un billet d'entrée par mois qu'ils peuvent utiliser, bonifier ou garder en réserve, profitent d'un rabais de 20 % sur leurs collations préférées et peuvent acheter des billets supplémentaires à un tarif préférentiel pour eux-mêmes, pour leur famille ou leurs amis. Pour en savoir plus, visitez cineplex.com/cinéclub.



*Les économies cumulées sont basées sur tous les achats de billets d'entrée et d'articles du comptoir alimentaire effectués entre le 3 janvier 2024 et le 4 décembre 2024 par les membres actifs de CinéClub. Le calcul relatif aux articles du comptoir alimentaire est basé sur le rabais de 20 %.

Offres quotidiennes The Rec Room

Si vous cherchez à égayer votre semaine, certains emplacements The Rec Room au Canada proposent de délicieuses façons de faire des économies tout en se régalant. Le lundi : les invités reçoivent des crédits de jeu en prime (d'une valeur de 10 $) avec tout achat d'ailes de poulet à volonté à 25 $; Le mardi : les invités peuvent profiter de l'offre de jeu à moitié prix sur tous les jeux d'arcade et les jeux récréatifs; Le mercredi : les invités pourront se changer les idées avec nos hamburgers et nos jeux récréatifs à moitié prix, dont le jeu de quilles, le lancer de la hache et le tir à l'arc. Le jeudi : les invités peuvent profiter de l'offre « Une poutine classique achetée, une poutine classique offerte »; et le vendredi : les invités peuvent profiter d'un rabais de 10 $ sur les Tours à cocktail. Pour en savoir plus et trouver les emplacements participants près de chez vous, visitez therecroom.com/deals.

Pour plus de renseignements, visitez cineplex.com et therecroom.com ou cineplex.com/deals. Suivez Cineplex sur Instagram et sur X @cinemascineplex, et sur Facebook @cinemascineplex, et suivez The Rec Room sur Instagram (@therecroomqc).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 168 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), du commerce numérique (CineplexStore.com), et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique ou CMN). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

