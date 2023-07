Les cinémas Cineplex du pays ont accueilli 1,4 million d'invités qui désiraient vivre le phénomène culturel « Barbenheimer » sur grand écran

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, a annoncé aujourd'hui que Barbie et Oppenheimer, deux des films les plus attendus de l'été, ont établi le record de fin de semaine des recettes estivales les plus élevées de tous les temps pour Cineplex, rapportant plus de 19 millions de dollars au box-office et 1,4 million d'invités. Avec la sortie en salle simultanée de Barbie et Oppenheimer, plus de 80 000 invités de Cineplex étaient déterminés à voir les deux films lors de la première fin de semaine de leur sortie, participant ainsi au phénomène mondial « Barbenheimer ». Cette fin de semaine a été la deuxième plus importante de tous les temps pour l'entreprise, ce qui prouve que l'enthousiasme des cinéphiles à voir les films en salle chez Cineplex et partout dans le monde est plus fort que jamais.

Le phénomène « Barbenheimer » fait partie des quatre fins de semaine les plus importantes de l'histoire en termes de recettes pour les cinémas d'Amérique du Nord. Barbie aurait rapporté environ 155 millions de dollars en Amérique du Nord, mettant le film en tête de la plus importante fin de semaine d'ouverture de 2023, tandis qu'Oppenheimer a rapporté 80,5 millions de dollars.

L'ouverture en IMAX du film Oppenheimer est la plus grande ouverture de l'histoire de Cineplex en ce format. De plus, les représentations à valeur ajoutée de Cineplex, notamment en format UltraAVX, IMAX, 70 mm et présentées dans les salles VIP, ont représenté 59 % des entrées du film pour l'entreprise.

« Ce résultat record en fin de semaine pour Barbie et Oppenheimer confirme que les Canadiens et les cinéphiles du monde entier continuent d'éprouver pour le grand écran une passion qui n'a pas d'égal. Des expériences comme celles-ci nous rappellent l'importance des films et des salles de cinéma dans la création de souvenirs inoubliables et leur capacité unique à nous rassembler pour partager ces moments forts de la vie culturelle », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous remercions nos studios partenaires pour leurs créations de contenus merveilleux, attrayants et diversifiés permettant d'alimenter cette demande et de ramener les spectateurs dans les salles de cinéma. »

