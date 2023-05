Les filles ont le feu sacré - Le Service de sécurité incendie de Montréal invite les jeunes à la journée d'introduction à la carrière de pompière et de pompier

MONTRÉAL, le 27 mai 2023 /CNW/ - Le 27 mai, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), en collaboration avec le Collège Montmorency et l'Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ), organise une journée d'introduction à la carrière de pompière au Complexe de sécurité incendie de l'IPIQ, situé au 1740, montée Masson, à Laval.

L'objectif de cette journée thématique est de faire découvrir aux jeunes femmes les différents aspects de la carrière de pompière. Des pompières et pompiers du SIM, de même que des membres du corps professoral du Collège Montmorency et de l'IPQ seront présents. Dans le cadre de cette journée, les jeunes femmes découvriront les différentes facettes de la profession à travers des exercices, des simulations et un circuit d'entraînement. Par cette initiative, le SIM, le Collège Montmorency et l'IPIQ souhaitent faire découvrir différentes facettes de cette profession traditionnellement masculine, et dans laquelle les femmes, notamment celles issues des communautés racisées et autochtones sont peu représentées.

« Je salue la mobilisation des jeunes Montréalaises et je tiens à les remercier d'être si nombreuses à participer à cette journée d'introduction à la carrière de pompière. Il est primordial pour la Ville de Montréal de mettre à profit la diversité pour créer une organisation juste et performante. Un environnement inclusif garantit le respect, la sécurité et des chances égales à toutes et à tous. La diversité et l'inclusion sont non seulement une priorité pour notre administration, il s'agit d'un engagement qui s'inscrit en cohérence avec la volonté de la Ville de Montréal en matière de recrutement et de représentativité de la diversité au sein de son personnel », a déclaré Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Pour le Service de sécurité incendie de Montréal, il ne s'agit pas uniquement d'accroître le nombre de femmes au sein des opérations, mais également dans l'ensemble des différentes fonctions et services existants. En mettant à profit la richesse de la diversité des talents, la Ville de Montréal optimise ses services et répond aux besoins des citoyennes et des citoyens. Cette journée d'introduction rappelle notre détermination à faire de notre ville une métropole où toutes et tous peuvent vivre en sécurité et s'épanouir à leur plein potentiel », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le Service de sécurité incendie de Montréal réitère son engagement à diversifier ses équipes de travail et à intégrer harmonieusement plus de femmes au sein de ses casernes. Les femmes font partie des effectifs aux opérations du SIM depuis plus de 30 ans et leur présence ne cesse de croître. Nous sommes convaincus que ce partage de connaissance contribuera à rendre plus accessible le métier de pompières et de pompiers », a déclaré Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

Au total, plus d'une centaine de jeunes femmes sont attendues à cette rencontre qui vise à poursuivre le mouvement de changement et ainsi favoriser la diversité et l'inclusion dans les casernes de demain.

