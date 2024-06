FOSHAN, Chine, 22 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative stratégique visant à propulser la transition énergétique mondiale, les filiales de Midea Group - CLOU, Hiconics & CLIVET - ont eu un impact important lors des expositions ees Europe, SNEC et Intersolar.

CLOU : Faire progresser le stockage d'énergie à ees Europe

8a7bb20bbee15706307bcfb40835f3ec 20240621151544 20240621151529

CLOU, acquis par Midea Group en 2023, offre des solutions mondiales d'énergie propre après avoir reçu de nouvelles ressources et de nouveaux réseaux. Dans le cadre de sa troisième présentation à ees Europe, CLOU lance de nouvelles solutions et de nouveaux produits de stockage d'énergie qui aideront l'Europe à poursuivre sa transition vers l'énergie propre. Ces nouvelles versions comprennent la solution CLOU Engineering & Procurement Package (EP Package), sa première solution complète de stockage d'énergie, et l'Aqua-C2, un module de stockage d'énergie à haute densité.

Hiconics : Présente des capacités uniques de fabrication de conception originale à SNEC et Intersolar

La technologie écoénergétique de, soutenue par Midea Group, a démontré ses compétences uniques en matière de fabrication de conception originale à la SNEC et à Intersolar. Elle se spécialise dans le stockage d'énergie domestique, les solutions photovoltaïques et les entraînements à fréquence variable pour la moyenne et la basse tension. Hiconics offre des solutions d'énergie verte efficaces et fiables avec des capacités intégrées de recherche et développement et de production. Son dynamisme en matière d'innovation est évident, avec une augmentation de 72,96 % des investissements en recherche et développement en 2023. Les activités de stockage d'énergie résidentiel et d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour l'énergie photovoltaïque distribuée de l'entreprise sont florissantes, ce qui renforce sa part de marché et sa compétitivité.

CLIVET : Adopter le développement durable avec des solutions de chauffage novatrices à Intersolar

La marque italienne de climatisation CLIVET de Midea Building Technologies a fait une déclaration audacieuse à Intersolar sur le thème « OUVREZ LA PORTE À UN CLIMAT NATUREL » et a présenté ses solutions de chauffage écologiques à Intersolar. Le système Smart Living intègre le stockage thermique et le chauffage avec un logiciel et du matériel intelligents pour un environnement de vie durable. La pompe de chauffage Edge PRO utilise du réfrigérant R290, offrant une efficacité énergétique élevée et une multifonctionnalité avec un fonctionnement silencieux.

Partenariats stratégiques et rayonnement mondial

CLOU et Hiconics ont établi des partenariats pour prendre de l'expansion à l'échelle mondiale. CLOU s'est associée à PAX, SunService EOOD et Ktistor pour offrir un soutien technique aux projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie en Allemagne, en Bulgarie et en Grèce. Hiconics s'est associée à TÜV NORD, TÜV Rheinland et TÜV SÜD pour répondre aux normes de qualité mondiales. De plus, CLIVET a collaboré avec VAIA srl pour un projet de restauration forestière dans les Dolomites afin de promouvoir la conservation de l'environnement.

Midea Group, avec ses filiales CLOU, Hiconics et CLIVET, mène la transition mondiale vers l'énergie propre et durable, établissant la référence en matière de leadership sur le marché des services énergétiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444709/8a7bb20bbee15706307bcfb40835f3ec.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444710/20240621151544.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444711/20240621151529.jpg

SOURCE Midea Group Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Diwei Zhang, [email protected]