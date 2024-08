FOSHAN, Chine, 20 août 2024 /CNW/ - Midea Group a franchi une étape financière historique, avec des revenus dépassant 100 milliards de yuans pour deux trimestres consécutifs et atteignant 218,1 milliards de yuans au premier semestre 2024. Il s'agit d'une augmentation de 10 % sur douze mois, les bénéfices atteignant 20,8 milliards de yuans, ce qui représente une hausse de 14 %.

Les revenus en Chine continentale ont augmenté de 8 %, ce qui démontre la forte pénétration de Midea Group sur le marché chinois. À l'échelle internationale, les revenus de l'entreprise ont connu un bond remarquable de 13 %. Les activités d'OBM ont enregistré une croissance considérable des revenus, avec une augmentation de plus de 50 % des ventes de commerce électronique sur 12 mois.

Le segment axé sur les consommateurs a déclaré des revenus de 147,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 11 %, tandis que les revenus des solutions d'entreprise ont connu une croissance de 6 % sur douze mois. Le secteur des nouvelles énergies et des technologies industrielles a atteint 17,1 milliards de yuans, les revenus tirés de la technologie de construction intelligente ont atteint 15,7 milliards de yuans, et les revenus générés par la robotique et l'automatisation se sont établis à 13,9 milliards de yuans.

Midea a investi 7,66 milliards de yuans en recherche et développement, soit une augmentation de 15,91 % au premier semestre de 2024. L'acquisition de plus de 5 000 nouveaux brevets en 2024 a placé Midea parmi les 10 principaux titulaires de brevets mondiaux. Son réseau mondial de 17 centres de recherche et développement et de 22 bases de production dans plus de 200 pays souligne son leadership en matière de fabrication intelligente et de transformation numérique.

L'engagement inébranlable de Midea Group envers les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) est souligné par son adhésion aux Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU et sa cote de crédit A2 de Moody's met en évidence la stabilité financière de l'entreprise. L'innovation de l'entreprise se reflète dans sa fabrication de pointe, y compris 3 usines carboneutres, 9 usines alimentées par la 5G et 5 usines phares mondiales. Reconnu à l'échelle mondiale, Midea Group figure régulièrement dans le classement Fortune Global 500, se classant au 277e rang en 2024 et au 205e rang du classement Forbes Global 2000 pour l'année 2024, en plus de revendiquer le 236e rang des marques les plus précieuses selon Brand Finance. Autant de distinctions qui affirment la forte présence de la marque de l'entreprise à l'échelle mondiale et son influence sur le marché.

Malgré la volatilité économique, Midea Group a fait preuve de résilience en affichant une croissance importante de ses revenus semestriels. En mettant l'accent sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'expansion mondiale, l'entreprise est déterminée à poursuivre sa croissance et à investir dans la recherche et le développement et la transformation numérique.

Les résultats financiers du premier semestre de 2024 soulignent le rendement florissant de Midea Group sur les marchés nationaux et internationaux, reflétant une stratégie équilibrée qui combine l'innovation technologique à l'excellence opérationnelle et à une forte présence mondiale.

