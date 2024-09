FOSHAN, Chine, 9 septembre 2024 /CNW/ - Midea Group, le leader mondial de la technologie, a présenté une série d'appareils ménagers intelligents novateurs à l'IFA 2024 sous le thème « Friendly Innovations for Homes ».

Kurt Jovais, directeur mondial de la gestion des produits, Midea International Business, a déclaré : « Midea demeure fidèle à sa mission : créer un monde meilleur grâce à des solutions à domicile intelligentes et pratiques. Nous invitons tout le monde à voir comment nous contribuons à créer des solutions plus conviviales. »

ECOMASTER, la solution de gestion de l'énergie fondée sur l'IA de Midea pour une vaste gamme d'appareils, occupe une place centrale. Combinant la connectivité infonuagique, l'information du monde réel et l'analytique avancée, ECOMASTER réduit la consommation d'énergie des appareils électroménagers de 30 % en moyenne, sans avoir d'incidence sur le rendement. ECOMASTER est disponible dans de multiples catégories, du traitement de l'air aux gros appareils.

Le CirQHP Indoor Hybrid est une percée dans le domaine du chauffage domestique, offrant une conception ultra-compacte qui élimine le besoin d'une unité extérieure. Une nouvelle approche novatrice qui combine les thermopompes intérieures et le chauffage hybride. Le climatiseur PortaSplit combine les performances de refroidissement supérieures d'un climatiseur fixe à la facilité d'installation d'un climatiseur portable, offrant une mise à niveau parfaite de la maison.

Dans la cuisine, la série d'appareils à induction Celestial Flex offre un sanctuaire culinaire avec des appareils de cuisson à induction sans fil contrôlés par l'IA, assurant une cuisson économique et facile pour les utilisateurs de tous les niveaux de compétence. Le Midea One Oven condense plusieurs appareils de cuisson essentiels en un seul produit pratique et peu encombrant, répondant ainsi aux différents besoins des amateurs de cuisine. Le lave-vaisselle du système HX de Midea obtient une cote énergétique A-15 % en utilisant la chaleur des eaux usées pour raccourcir les cycles de lavage et réduire les coûts.

Faisant écho au thème de la maison, la série intégrée de Midea est conçue en mettant l'accent sur une esthétique élégante et sophistiquée qui complète parfaitement un style de maison moderne.

Le réfrigérateur encastrable, avec sa hauteur réglable et ses panneaux de porte interchangeables, démontre l'engagement de Midea à intégrer sans effort divers décors de maison.

Le WashBot 4-en-1 est une toute nouvelle conception de l'efficacité du nettoyage, combinant une machine à laver et un aspirateur robot pour laver, sécher, balayer et passer la vadrouille, tout en maximisant les économies d'espace, et souligne le dévouement de Midea envers les solutions résidentielles conviviales et efficaces.

Midea a établi 33 centres de recherche et développement et 43 sites de fabrication importants, dont 17 centres de recherche et développement et 22 bases de fabrication à l'étranger. Aujourd'hui, les produits et services de Mindray sont offerts dans plus de 200 pays et régions. De 2021 à 2023, l'investissement total en recherche et développement de Midea a dépassé les 5,4 milliards de dollars américains, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise envers l'innovation continue et l'excellence technologique.

