Les fermes pénitentiaires sont officiellement redémarrées

KINGSTON, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'Établissement de Collins Bay, à Kingston, en Ontario, la secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Karen McCrimmon, a officiellement redémarré le programme d'emploi dans les fermes du Service correctionnel du Canada (SCC). Elle a aussi fait le point sur la mise en œuvre des opérations, notamment la constitution du troupeau de vaches laitières à l'Établissement de Collins Bay.

Les fermes aux établissements de Joyceville et de Collins Bay renouvellent le modèle de fermes pénitentiaires, qui ont été fermées en 2010, avec des attestations de compétences techniques supplémentaires et des partenariats communautaires. Grâce à ces partenariats, les délinquants acquerront diverses compétences professionnelles et tireront profit d'occasions de formation qui peuvent servir dans divers types d'emploi dans la collectivité. Les fermes permettront également d'offrir une formation en cours d'emploi, des certificats professionnels et des compétences relatives à l'employabilité qui favoriseront la réinsertion sociale des délinquants et contribueront à la sécurité publique.

Des délinquants ont participé à tous les aspects de la mise en œuvre, y compris la rénovation et la construction, un projet d'apiculture, la remise en état du terrain et la plantation de cultures. Une partie des récoltes sera offerte à la banque alimentaire locale. Les délinquants cultiveront également une rangée dans ces jardins afin d'alimenter les kiosques de marché fermier tenus par l'organisme caritatif Loving Spoonful dans la collectivité de Kingston.

Un petit troupeau de bovins de long engraissement (bœufs) a été intégré à l'Établissement de Joyceville en mai. En juin, six vaches laitières ont été achetées pour commencer à former le troupeau à l'Établissement de Collins Bay. Les activités de traite de ces vaches seront par la suite transférées à l'Établissement de Joyceville, avec le bétail non laitier à l'Établissement de Collins Bay. Un troupeau de chèvres laitières est prévu pour 2020. Ceci donnera l'occasion aux délinquants des deux établissements de travailler avec des animaux.

Les exploitations agricoles sont gérées par l'entremise de CORCAN, un programme de réadaptation clé du SCC. CORCAN joue un rôle déterminant dans la réalisation du mandat du SCC d'accroître la sécurité publique, puisqu'il permet aux délinquants d'acquérir l'expérience et les compétences professionnelles dont ils ont besoin pour mener une vie productive et devenir des citoyens respectueux des lois et des travailleurs qualifiés à leur retour dans la collectivité.

La réouverture des fermes fait suite à des consultations approfondies avec les membres de la collectivité de la région de Kingston, qui ont largement appuyé l'initiative.

Citations

« Je suis très heureuse du travail accompli par les membres du personnel, les bénévoles, les membres du groupe consultatif, les organismes communautaires et les délinquants pour rétablir les exploitations agricoles. Pour les détenus, les fermes permettent de développer l'empathie et fournissent des compétences transférables qui favorisent leur employabilité, leur réinsertion sociale et, au bout du compte, la sécurité de nos collectivités. »

Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé publique et de la Protection civile

« Je suis reconnaissant de cette possibilité qu'ont Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, et Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada, de visiter la ferme pénitentiaire à l'Établissement de Collins Bay pour observer directement le redémarrage des fermes pénitentiaires. Ce redémarrage n'aurait pas été possible sans les efforts soutenus et la persévérance de nombreux résidents de Kingston. Il est important pour les fonctionnaires de comprendre parfaitement et de reconnaître l'importance de ces exploitations agricoles pour les détenus, l'établissement et l'ensemble de la collectivité. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

« Nous sommes très fiers de tous les progrès qui ont été réalisés au cours de la dernière année, et nous avons hâte de voir les activités de récolte et d'élevage prendre de l'expansion. Le programme des fermes pénitentiaires contribue aux efforts que déploie le SCC pour aider les délinquants à apporter des changements dans leur vie et à participer à la société d'une manière sûre et durable. Nous reconnaissons le travail acharné, la collaboration et l'engagement des membres du groupe consultatif tout au long du processus de consultation, et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec eux. »

Kelly Hartle, PDG de CORCAN, Service correctionnel du Canada

Faits en bref

En 2016, il y a eu près de 6 000 réponses et près de 300 participants à une assemblée publique lors de consultations sur la faisabilité de la réouverture des fermes pénitentiaires. Un comité consultatif composé de sept membres bénévoles a fourni des conseils au SCC sur le modèle en 2017.

La réouverture de deux fermes pénitentiaires aux établissements de Joyceville et de Collins Bay a été annoncée en juillet 2018, avec un financement de 4,3 millions de dollars du Budget de 2018.

et de Collins Bay a été annoncée en juillet 2018, avec un financement de 4,3 millions de dollars du Budget de 2018. Chaque jour, quelque 1 067 délinquants travaillent pour CORCAN partout au pays. Au cours d'une année, plus de 3 700 délinquants bénéficient de la formation en cours d'emploi de CORCAN.

En 2017-2018, 572 délinquants étaient inscrits comme apprentis à CORCAN dans certains métiers, comme technicien de charpente résidentielle, soudeur, mécanicien industriel (mécanicien de chantier), peintre, menuisier, électricien, plombier et ébéniste.

Les délinquants ont également obtenu 14 100 certificats professionnels en 2017-2018, dont 28 % ont été remis à des délinquants autochtones. Ces certificats concernaient des domaines tels que la construction, la fabrication, les arts culinaires, en plus de divers cours de formation sur la sécurité.

En 2017-2018, les responsables des Services d'emploi dans la collectivité ont aidé à trouver 2 583 occasions d'emploi dans la collectivité pour les délinquants (2 395 placements pour les délinquants et 188 placements pour les délinquantes).

Liens connexes

Site Web du SCC

CORCAN

Document d'information sur CORCAN

Faits en bref

Budget de 2018

SOURCE Service correctionnel Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Service correctionnel du Canada, 613-992-7711, media@csc-scc.gc.ca

Related Links

www.csc-scc.gc.ca