OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), a fait la déclaration suivante :

J'accueille favorablement le Rapport annuel 2023-2024 du Bureau de l'enquêteur correctionnel et je le remercie de son travail et de ses recommandations. Nous avons à cœur d'assurer des services correctionnels efficaces. Dans notre réponse au rapport, nous décrivons en détail les façons dont nous donnons suite aux recommandations formulées.

D'abord et avant tout, je tiens à remercier l'enquêteur correctionnel de reconnaître et de souligner le professionnalisme et le dévouement des employés du SCC qui travaillent dans les établissements. Une organisation n'est rien sans ses employés, et les employés du SCC travaillent fort tous les jours pour assurer la sécurité de la population canadienne.

Nous poursuivons nos efforts afin de trouver des façons d'innover au sein du système correctionnel. L'une des principales initiatives que nous avons mises en œuvre consiste à développer un nouveau système de gestion des délinquant(e)s qui sera plus convivial, efficient et efficace, et qui améliorera la façon dont nous travaillons. Il s'agit d'une avancée importante qui aidera le SCC à remplir son mandat au moyen de technologies et de pratiques modernisées.

Afin de renforcer la sécurité dans nos établissements, nous avons muni ces derniers de divers systèmes de détection de drones, qui donnent des résultats positifs. Du 1er janvier au 30 juin 2024, 290 incidents liés à un drone ont été recensés et dans 98 % des cas, l'activité des drones avait été détectée. Le SCC a également déployé des chiens détecteurs dans toutes les régions. Ces chiens sont spécialement formés pour détecter des dispositifs de stockage électronique, y compris des téléphones cellulaires. De plus, le Service continue de collaborer avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin de trouver des solutions novatrices pour réduire davantage l'introduction d'objets interdits dans ses établissements correctionnels.

Le SCC a pour mandat de contribuer à la sécurité publique en aidant et en soutenant les délinquants dans le cadre de leur réhabilitation et de leur éventuel retour dans nos collectivités en tant que citoyens respectueux des lois. L'un des éléments clés consiste à leur fournir des possibilités d'éducation, des programmes, des interventions et des services qui contribuent à l'atteinte de cet objectif. Depuis 2021‑2022, le pourcentage de délinquants qui ont :

amélioré leur niveau de scolarité avant leur première mise en liberté a augmenté de plus de 15 %

suivi un programme correctionnel requis avant leur première mise en liberté a augmenté de près de 10 %

reçu un certificat de formation professionnelle a augmenté de 38 %.

Le SCC a également déployé des efforts considérables pour améliorer l'accès des délinquants autochtones à des interventions et programmes adaptés à la culture. En 2022-2023, le nombre total de délinquants autochtones transférés vers un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 ou un pavillon de ressourcement géré par le SCC a augmenté de 144 % par rapport à l'exercice précédent et, en 2023-2024, ce nombre a augmenté de 45 % par rapport à l'exercice précédent.

Dans l'ensemble, au cours de la dernière décennie, on a constaté une amélioration constante et importante du pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale qui ne sont pas retournés dans un établissement fédéral dans les cinq ans suivant l'expiration de leur peine. Ce pourcentage est passé :

de 83,3 % en 2014-2015 à 89,9 % en 2023-2024 pour l'ensemble des délinquants : 89,4 % pour les hommes en 2023-2024 96,2 % pour les femmes en 2023-2024

de 74,8 % en 2014-2015 à 83,8 % en 2023-2024 pour les délinquants autochtones

de 88,7 % en 2014-2015 à 90,4 % en 2023-2024 pour les délinquants noirs.

En juin, nous avons évacué plus de 220 détenus à sécurité maximale de l'Établissement de Port‑Cartier, au Québec, dans un délai de 24 heures pour échapper aux feux de forêt qui menaçaient la région. Dans une lettre datée du 8 août 2024 que j'ai reçue de l'enquêteur correctionnel, ce dernier a qualifié l'opération de transfèrement sans précédent d'exploit et a convenu que cette opération d'envergure menée dans un contexte d'urgence et de sécurité élevée avait été réalisée de façon magistrale.

Sans le travail acharné, le dévouement et la résilience de son personnel, de ses partenaires, des bénévoles et des intervenants, le SCC ne pourrait surmonter ces défis extraordinaires. Je suis immensément fière de notre équipe et du travail qu'elle accomplit afin de remplir notre mandat et d'assurer la sécurité de la population canadienne.

Liens connexes :

SOURCE Service correctionnel Canada

Renseignements : Relations avec les médias, Service correctionnel du Canada, 613‑992-7711, [email protected]