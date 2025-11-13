Le financement soutient l'expansion rapide de la principale entreprise d'agriculture verticale du Canada au moment où la demande de produits cultivés au Canada augmente.

GUELPH, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les Fermes GoodLeaf, le seul et plus important exploitant national d'agriculture verticale au Canada, a conclu un cycle de financement par capital de risque totalisant 52 millions de dollars, dans le but d'accroître la capacité de production des fermes de GoodLeaf en Alberta et au Québec ainsi qu'établir un nouveau centre de recherche et de développement en Ontario.

L'année qui s'achève a été déterminante pour les Fermes GoodLeaf, marquée par une croissance accélérée et une forte augmentation de la demande pour ses jeunes verdures, micropousses et mélanges de salades cultivés au Canada. Combinée au lancement de son centre d'excellence en agriculture à Guelph, en Ontario, qui agira comme nouveau centre de recherche et de développement, l'entreprise est bien placée pour guider l'industrie de l'agriculture verticale vers un avenir prometteur et viable.

« Nous avons amorcé 2025 sur une lancée exceptionnelle, et en avril, la demande pour nos produits avait presque doublé, car les Canadiens d'un océan à l'autre avaient adopté les légumes cultivés au Canada », a déclaré Andy O'Brien, chef de la direction des Fermes GoodLeaf. « Ce nouveau financement nous permettra de doubler la capacité de nos deux plus grandes fermes en 2026, ce qui donnera aux Canadiens un accès encore plus grand aux jeunes verdures et aux micropousses riches en nutriments cultivés localement. »

La confiance des investisseurs stimule de nouveaux investissements pour renforcer la sécurité alimentaire et le développement durable au Canada

Cette ronde de financement comprenait des investissements d'actionnaires nouveaux et actuels, dont Financement agricole Canada (FAC) , Power Sustainable Lios et McCain Foods.

« FAC est fière de renforcer son partenariat avec GoodLeaf, soutenant ainsi l'appétit croissant du Canada pour les aliments frais produits localement », a déclaré Adam Smalley, directeur général de FAC Capital. « L'approche novatrice de GoodLeaf est exactement ce dont le Canada a besoin pour stimuler la productivité, renforcer notre économie alimentaire et assurer un approvisionnement fiable de produits frais pour les familles partout au pays. En investissant dans des entreprises avant-gardistes comme GoodLeaf, FAC aide à assurer l'avenir alimentaire du Canada pour les générations à venir. »

« La capacité de recueillir des fonds sur le marché actuel témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard de l'agriculture verticale en tant que solution clé aux défis du Canada en matière de sécurité alimentaire, et des principales étapes opérationnelles et financières franchies par GoodLeaf », a déclaré Jonathan Belair, associé directeur de Power Sustainable Lios. « Nous sommes fiers de soutenir des entreprises canadiennes comme GoodLeaf qui réinventent l'avenir de notre système alimentaire et font progresser l'agriculture durable. »

Le nouvel investissement appuiera en partie la création d'un nouveau centre de recherche et de développement en Ontario axé sur l'élaboration de pratiques de culture plus durables et plus efficaces dans les trois fermes verticales de GoodLeaf.

« McCain Foods est un modèle de réussite canadien; nous investissons dans les entreprises novatrices canadiennes qui transforment l'agriculture et favorisent le développement durable. Depuis la première heure, nous sommes un partenaire clé du développement de GoodLeaf, et nous sommes ravis de continuer à soutenir leur mission », a déclaré Charlie Angelakos, vice-président, affaires extérieures et développement durable, McCain Foods.

À propos des Fermes GoodLeaf

Passionné par les les verdures délicieuses et riches en nutriments, GoodLeaf a été fondé à Halifax en 2011. Grâce à une technologie innovante et à l'agriculture verticale à plusieurs niveaux, GoodLeaf a créé une ferme intérieure contrôlée et efficace, qui permet de cultiver des produits frais partout dans le monde, 365 jours par an. En s'appuyant sur sa propriété intellectuelle et son expérience unique, GoodLeaf a construit et exploite trois fermes commerciales au Canada qui fournissent des produits aux principaux détaillants et exploitants de services alimentaires. GoodLeaf a mis en place des programmes de collaboration avec de nombreuses universités au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'avec plusieurs autres partenaires du secteur commercial. Pour en savoir plus, visitez le site goodleaffarms.com/fr-ca.

À propos de Power Sustainable Lios

Power Sustainable Lios (« Lios ») est une société de capital-investissement sectorielle qui investit dans des entreprises agroalimentaires du marché intermédiaire à travers l' Amérique du Nord. Nous travaillons en partenariat avec les fondateurs et les équipes de gestion en mettant à contribution des capitaux patients et engagés et un savoir-faire opérationnel pratique du secteur alimentaire pour accélérer la croissance et stimuler l'excellence opérationnelle. En tirant parti de vastes réseaux industriels et d'une stratégie reproductible de création de valeur, nous contribuons à bâtir des plateformes résilientes et d'envergure. Lios fait partie de Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs à stratégies multiples. Pour en savoir plus, visitez le powersustainablelios.com.

À propos de Financement agricole Canada (FAC)

FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Le personnel de l'entreprise est déterminé à assurer le succès à long terme de ceux qui produisent et transforment des aliments canadiens. FAC propose des solutions de financement et de capital souples, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC offre un ensemble de produits et de services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. En tant que société d'État, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses bénéfices dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, consultez le site fac.ca.

À propos de McCain Foods

McCain Foods Limited est une entreprise familiale fondée en 1957 à Florenceville, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Aujourd'hui, l'entreprise est le plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre surgelés et un leader mondial des collations et hors-d'œuvre préparés. On trouve ses produits dans les restaurants et commerces de détail de plus de 160 pays. L'entreprise possède d'importantes activités de production, de vente au détail et d'entreprise partout dans le monde, emploie environ 20 000 personnes, exploite 49 installations de production sur six continents, s'associe à 3 500 agriculteurs et génère des ventes de plus de 16 milliards de dollars canadiens par année. Pour en savoir plus, consultez le mccain.com.

