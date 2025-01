L'investissement accélère l'innovation, la durabilité et la sécurité alimentaire dans l'agriculture canadienne

GUELPH, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Les Fermes GoodLeaf (« GoodLeaf » ou la « société »), le premier et le plus important exploitant commercial de fermes d'agriculture verticale intérieure au Canada, sont fières d'annoncer que Financement agricole Canada (FAC) est un nouvel investisseur stratégique. Le partenariat avec FAC renforcera la position privilégiée de GoodLeaf dans l'écosystème agricole du pays en faisant progresser l'innovation et la sécurité alimentaire et en fournissant des produits nutritifs cultivés localement aux Canadiens.

Cet investissement fait suite à une année marquée par une expansion substantielle de la capacité et une forte croissance de la société. Avec une capacité de production de plus de 280 000 pieds carrés dans trois fermes, y compris des fermes récemment commercialisées en Alberta et au Québec, GoodLeaf a réussi à étendre ses activités partout au pays. La société a également renforcé sa présence sur le marché national de la vente au détail avec plus de 2 700 points de vente, grâce à la demande croissante des principaux partenaires du secteur de l'épicerie et de la restauration.

La ronde de financement comprenait la participation de FAC et des principaux actionnaires existants, McCain Foods et Power Sustainable Lios. L'ajout de FAC à l'actionnariat institutionnel de GoodLeaf - qui comprend déjà Exportation et développement Canada (EDC) - souligne la solidité de son assise financière et de son soutien institutionnel, et met en évidence une plateforme particulièrement robuste pour la poursuite de la croissance et de l'innovation au Canada et à l'étranger.

« Cet investissement stratégique de FAC marque une autre étape cruciale pour GoodLeaf, en apportant une expertise et des capitaux précieux pour soutenir le rôle vital de l'agriculture verticale au sein du système alimentaire canadien, a déclaré Andy O'Brien, président et chef de la direction des Fermes GoodLeaf. « Notre équipe et Financement agricole Canada ont une vision commune de l'innovation dans le secteur agricole canadien grâce au partage des connaissances, des relations et de l'expertise. Nous sommes fiers d'avoir FAC comme partenaire et nous avons hâte de travailler ensemble à la mise en œuvre de notre stratégie. »

Investir dans l'avenir de la production alimentaire au Canada

L'annonce d'aujourd'hui met l'accent sur la popularité croissante des micropousses, reconnues pour leurs profils de saveurs diversifiés et attrayants, leurs qualités nutritionnelles exceptionnelles et leur commodité. Utilisées à l'origine uniquement comme décoration ou garniture de plats, les micropousses sont devenues des ingrédients essentiels dans un grand nombre de recettes saines et délicieuses, qu'ils s'agissent de plats ou de boissons, et sont largement appréciées comme la composante vedette de salades saines.

Pour atteindre son objectif de fournir aux Canadiens d'un océan à l'autre un accès à des verdures de qualité supérieure, cultivées de façon durable, 365 jours par année, GoodLeaf utilise ses technologies de pointe en matière d'agriculture verticale, qui consomment notamment 97 % d'eau en moins que les méthodes traditionnelles. Le système de culture à plusieurs niveaux de l'entreprise optimise également l'utilisation des terres, ce qui permet d'obtenir plus de semences par acre et de réduire le cycle de croissance à aussi peu que sept jours.

« FAC s'engage à soutenir l'industrie agricole et alimentaire du Canada en augmentant sa productivité et son innovation, a déclaré Douglas Hewson, vice-président, Investissements, de FAC Capital. « Nous sommes heureux d'investir dans GoodLeaf, qui poursuit une croissance et une innovation susceptibles de profiter à l'ensemble du secteur. « Cette entreprise en pleine croissance continue de démontrer l'ingéniosité qui oriente l'avenir de la production alimentaire au Canada, et nous sommes ravis de faire partie de son parcours à venir. »

À propos des Fermes GoodLeaf

Passionnée par les verdures délicieuses et riches en nutriments, GoodLeaf a été fondée à Halifax en 2011. Grâce à une technologie innovante et à une agriculture verticale à plusieurs niveaux, GoodLeaf a créé une ferme intérieure contrôlée et efficace qui permet de cultiver des produits frais, durables, sûrs, sans pesticides et riches en nutriments, partout dans le monde et ce, 365 jours par an. En s'appuyant sur sa propriété intellectuelle et son expérience unique, GoodLeaf a construit et exploite trois fermes commerciales au Canada qui fournissent des produits aux principaux détaillants et exploitants de services alimentaires. GoodLeaf a mis en place des programmes de collaboration avec de nombreuses universités au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'avec plusieurs autres partenaires du secteur commercial.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.goodleaffarms.quebec/.

À propos de FAC

FAC est fière d'investir entièrement dans l'agriculture et l'alimentation au Canada. Les employés de l'organisation sont déterminés à assurer le succès à long terme de ceux qui produisent et transforment les denrées alimentaires canadiennes. FAC propose des solutions de financement et de capital souples, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC offre un ensemble de produits et de services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. En tant que société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses bénéfices dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert.

Pour en savoir plus, consultez le site fcc-fac.ca/fr.

SOURCE Les Fermes GoodLeaf

Pour en savoir plus : Katie Duklas - [email protected]