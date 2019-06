Les femmes gestionnaires gagnent en moyenne 87,6 % du salaire des hommes gestionnaires dans les entreprises québécoises de 200 employés et plus

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - En 2017, le salaire horaire moyen des femmes gestionnaires (47,55 $) est inférieur à celui de leurs homologues masculins (54,28 $). Le ratio entre le salaire horaire des femmes gestionnaires et celui des hommes est de 87,6 %. Le ratio est plus élevé dans le secteur public (95,2 %) que dans le secteur privé (80,4 %). Ces informations sont tirées du bulletin Cap sur le travail et la rémunération publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Taux de présence féminine et salaire horaire moyen dans les professions de gestion1, entreprises de 200 employés et plus, Québec, 2017

Secteur

Taux de présence

féminine

Salaire horaire moyen









Ensemble

Analyse selon le sexe













F

H

Écart

Ratio





%

$

$

Ensemble des secteurs

43,9

51,33

47,55

54,28

-6,73 † 87,6





























Secteur privé

41,0

48,28

42,22

52,48

-10,26 † 80,4





























Secteur public

48,6

56,31

54,88

57,66

-2,78 † 95,2



























† Écart significatif au seuil de 5 %.























1. Les résultats excluent les cadres supérieurs.





















Source : Institut de la statistique du Québec,Résultats de l'Enquête sur la rémunération globale au Québec. Collecte 2017.

Taux de présence des femmes

Le nombre de gestionnaires est estimé à 68 300 dans les entreprises québécoises de 200 employés et plus. De ce nombre, 44 % sont des femmes. Les cadres supérieurs ne sont pas inclus dans l'analyse.

L'analyse fournit des résultats pour 18 professions de gestion. Selon la profession, le taux de présence des femmes gestionnaires varie de 13 % à 76 %. Environ 60 % de l'ensemble des gestionnaires se trouvent dans une profession de gestion où le taux de présence des femmes gestionnaires se situe entre 41 % et 59 % (professions « sans prédominance »).

La répartition différente des femmes et des hommes dans les professions de gestion et les secteurs influence les salaires moyens selon le sexe. Lorsque cette variable est prise en compte, les résultats obtenus lors de la plupart des comparaisons montrent une différence salariale moins marquée entre les sexes, en particulier dans le secteur privé.

