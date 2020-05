Les familles recevront plus de soutien grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

OTTAWA, le 3 mai 2020 /CNW/ - Dans leur vie quotidienne, les familles ressentent les impacts sociaux et économiques de la COVID‑19. Plusieurs parents se demandent s'ils auront les moyens de mettre de la nourriture sur la table, et ils trouvent des façons créatives d'éduquer et de divertir leurs enfants. De nombreuses familles vivent donc des moments d'incertitude. C'est pourquoi nous devons continuer d'aider les parents et d'investir dans nos enfants.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que les familles admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) recevront un montant supplémentaire de 300 dollars par enfant en mai. Cela permettra de les aider à gérer la pression causée par la COVID-19.

Les familles admissibles recevront automatiquement cette augmentation unique à la même date que leur paiement de l'ACE en mai. Celles qui reçoivent déjà l'ACE n'ont pas besoin de présenter une nouvelle demande pour avoir accès à cette augmentation unique. Celle-ci apportera un soutien supplémentaire de près de deux milliards de dollars aux familles à travers le pays pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants pendant cette période difficile.

Il s'agit de l'une des nombreuses mesures mises en place par le gouvernement du Canada pour aider les familles à affronter la crise. En plus de l'augmentation unique de l'Allocation canadienne pour enfants, nous avons effectué un versement complémentaire spécial grâce au crédit pour la TPS afin d'aider les personnes et les familles à revenu faible ou modeste. Cette mesure a permis d'offrir, en moyenne, près de 400 dollars aux personnes seules et près de 600 dollars aux couples. Elle a également permis d'injecter 5,5 milliards de dollars dans l'économie canadienne. De plus, nous avons reporté jusqu'au 1er juin 2020 la date limite de production des déclarations de revenus pour les particuliers.

Le gouvernement continuera de surveiller et de réagir aux impacts sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19. Au besoin, nous sommes prêts à prendre d'autres mesures pour appuyer tous les Canadiens, y compris les familles et les enfants, et stabiliser l'économie.

Citation

« Les parents savent déjà à quel point l'Allocation canadienne pour enfants peut aider à subvenir aux besoins des enfants. En augmentant le versement de cette allocation en mai, nous mettons encore plus d'argent dans les poches des familles pour les aider à traverser cette période d'incertitude. Nous prenons les mesures nécessaires pour appuyer les familles et les enfants, afin que nous puissions tous nous en sortir ensemble. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) qui est une prestation pour enfants plus généreuse, plus simple et non imposable versée à ceux qui en ont le plus besoin.

a mis en place l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) qui est une prestation pour enfants plus généreuse, plus simple et non imposable versée à ceux qui en ont le plus besoin. L'ACE est un versement mensuel fait aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

L'ACE a eu des répercussions positives sur le revenu des familles, et elle a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. Depuis sa mise en place, cette allocation met plus d'argent dans les poches d'environ 9 familles canadiennes sur 10 qui ont des enfants.

