OTTAWA, ON, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Tous les enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient avoir la possibilité de bâtir à la fois une famille et une carrière. Cependant, trop de familles au pays peinent à accéder à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité. De plus, la pandémie mondiale de COVID-19 a clairement montré que, sans accès à des services de garde, trop de parents - et en particulier les femmes - ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail.

C'est pourquoi, dans le dernier budget fédéral, le gouvernement du Canada a présenté un plan transformateur visant à mettre en place un système pancanadien et communautaire d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable et de grande qualité, dans le but d'offrir aux familles canadiennes des places en garderie à 10 $ par jour en moyenne. Les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants créent des emplois pour les travailleurs, rendent la vie des familles plus abordable et permettent aux parents, et surtout aux mères, de bâtir leur carrière et donnent à chaque enfant une chance réelle et équitable de réussir.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, ont annoncé aujourd'hui une entente qui permettra d'améliorer considérablement les services d'apprentissage et de garde des enfants dans la province. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada investira 605 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin de contribuer à l'amélioration des services réglementés d'apprentissage et de garde pour les enfants de six ans et moins en Nouvelle-Écosse.

Conformément à cette entente, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse travailleront en partenariat pour améliorer l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont abordables, souples, inclusifs et de qualité. Grâce au financement fédéral fourni dans le cadre de l'entente, la Nouvelle-Écosse atteindra, d'ici la fin de l'exercice financier 2025-2026, des frais moyens de 10 $ par jour pour toutes les places en garderie réglementées destinées aux enfants de moins de six ans. D'ici la fin de 2022, les Néo-Écossais verront une réduction de 50 % du coût moyen des services de garde réglementés pour leurs enfants de moins de 6 ans. Cette entente entraînera la création de 4 000 nouvelles places en services d'apprentissage et de garde réglementés pour les enfants de moins de six ans d'ici deux ans et d'un total de 9 500 places d'ici l'exercice financier 2025-2026 à la suite d'un travail de consultation et de mobilisation réalisé auprès des parties prenantes et des communautés.

Cette entente permettra de financer des services essentiels et de former des éducateurs de la petite enfance efficaces et qualifiés, notamment par la création d'une échelle salariale et de meilleures possibilités de perfectionnement professionnel. Elle permettra d'élargir la prestation des services publics et sans but lucratif d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dans le but de passer à un système entièrement géré par le secteur public et sans but lucratif public. Le système sera géré par une nouvelle organisation provinciale qui s'occupera de tous les services de garde réglementés de la province. L'entente fera également en sorte que le système de garde d'enfants intégrera pleinement les enfants ayant un handicap et les enfants ayant besoin d'un soutien accru ou d'un soutien personnalisé et qu'il offrira à toutes les familles un accès équitable à des services de garde de qualité et abordables.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a également annoncé un financement de 58 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour l'entente de prorogation entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en 2021-2025 afin de poursuivre les initiatives financées dans le cadre de l'entente précédente de 2020-2021 et d'investir dans des soins aux nourrissons et dans un programme d'études accéléré en éducation de la petite enfance. Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse recevra une enveloppe de 10,9 millions de dollars en 2021-2022 pour favoriser le recrutement et le maintien en poste des travailleurs de la petite enfance.

L'heure est venue de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. La semaine dernière, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont fait un pas important vers la mise en place de ce système en signant une entente historique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones de tout le pays pour rendre la vie plus facile et plus abordable aux familles, aider les parents - surtout les mères - à réintégrer le marché du travail et donner aux enfants de tout le pays une chance égale de réussir.

Citations

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité. C'est pourquoi, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, nous jetons les bases du tout premier système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'entente conclue aujourd'hui avec la Nouvelle-Écosse est une étape importante pour faire de ce système une réalité et fournir un soutien indispensable aux familles et aux communautés alors que nous nous remettons de la pandémie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'est historique. D'ici l'an prochain, les familles paieront 50 % de moins pour la garde d'enfants et, d'ici cinq ans, les services de garde coûteront en moyenne 10 $ par jour. Cela change la donne pour les familles de la Nouvelle-Écosse - de meilleurs services de garde qui sont aussi plus abordables et plus accessibles. Nous parlons d'établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants depuis des décennies, et je suis fier que notre province soit parmi les premières à faire de ce projet une réalité pour les familles néo-écossaises. »

-- L'hon. Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de qualité relève d'une politique économique féministe et intelligente. Il s'agit d'une infrastructure sociale essentielle qui se prépare depuis plus de 50 ans et qui favorisera l'emploi et la croissance. En travaillant avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour concrétiser cet investissement historique, nous donnerons à chaque enfant de la province le meilleur départ possible dans la vie, nous augmenterons la participation des femmes au marché du travail, nous créerons des emplois et nous rendrons la vie plus abordable pour les jeunes familles de la Nouvelle-Écosse. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Notre vision de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants est large et ambitieuse, mais j'ai confiance que nous y arriverons. L'entente historique conclue aujourd'hui avec la Nouvelle-Écosse est une autre étape importante sur la voie qui permettra à toutes les familles d'avoir accès à des services de garde de qualité, abordables et inclusifs. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits saillants

En plus de la contribution fédérale, la province de la Nouvelle-Écosse investit actuellement 132,6 millions de dollars par année dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, dont 54 millions de dollars pour le préscolaire et plus de 75 millions de dollars pour le secteur de la garde d'enfants.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse créeront un comité de mise en œuvre qui surveillera les progrès réalisés à l'égard des engagements en matière de garde d'enfants en consultation avec les parties prenantes. Le gouvernement du Canada sera représenté à ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Le budget de 2021 prévoit de nouveaux investissements pour instaurer à l'échelle du Canada un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui soit de grande qualité, abordable, souple et inclusif. Ces investissements s'élèveront en tout à 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et, combinés aux investissements annoncés depuis 2015, à 9,2 milliards de dollars par année de manière permanente.

Les budgets de 2016 et de 2017 prévoyaient des investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, afin de créer et soutenir un plus grand nombre de services de garde abordables et de qualité partout au pays, et de renforcer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones. Le financement de 58 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour l'entente de prorogation entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en 2021-2025 fait partie de ces investissements.

de 2017 prévoyaient des investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, afin de créer et soutenir un plus grand nombre de services de garde abordables et de qualité partout au pays, et de renforcer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones. Le financement de 58 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour l'entente de prorogation entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en 2021-2025 fait partie de ces investissements. Le recrutement et le maintien en poste des éducateurs de la petite enfance constituent un défi partout au Canada. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a prévu 420 millions de dollars en 2021-2022 pour les provinces et les territoires afin d'aider à attirer et à retenir ces travailleurs, notamment au moyen de subventions et de bourses pour les étudiants en éducation de la petite enfance, ainsi que 75 millions de dollars de plus en 2021-2022 pour améliorer la qualité et l'accessibilité des programmes de garde d'enfants autochtones. Le montant de 10,9 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour la Nouvelle-Écosse en 2021-2022 s'inscrit dans le cadre de cet engagement.

Grâce aux investissements qu'il a déjà réalisés dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places plus abordables en garderie partout au pays avant la pandémie, y compris plus de 2 000 places en Nouvelle-Écosse.

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada offre un soutien direct aux parents, peu importe l'usage dont ils en feront pour s'occuper de leurs enfants, grâce à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE).

En mai 2021, le gouvernement a commencé à apporter un soutien temporaire de plus aux familles ayant des enfants de moins de six ans en leur offrant le supplément pour jeunes enfants de l'ACE. Ce soutien aide les familles canadiennes qui ont du mal à payer toutes les dépenses imprévisibles pendant la pandémie , notamment des services de garde temporaires.

pandémie Les investissements dans les services de garde seront profitables à toute la population canadienne. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Afin de favoriser l'égalité des sexes à la maison et au travail, le gouvernement du Canada a aussi instauré la Prestation parentale partagée. Cette nouvelle mesure accorde cinq semaines supplémentaires de prestations parentales de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les couples adoptifs et de même sexe - s'entendent pour partager le congé parental.

Liens connexes

