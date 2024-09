DARTMOUTH, NS, le 3 sept. 2024 /CNW/ - On trouve au Canada des centaines de milliers de vétérans et vétéranes d'âges et d'identités divers, tous avec leurs propres expériences distinctes. Ils méritent d'être reconnus et honorés pour leur service.

Mardi matin, à la 12e Escadre Shearwater, qui est la base des hélicoptères maritimes et le centre de l'aviation navale du Canada, la ministre Petitpas Taylor a dévoilé l'affiche de la Semaine des vétérans 2024 et le thème de la Semaine des vétérans, en compagnie de membres des Forces armées canadiennes, de vétérans et vétéranes ainsi que de leur famille.

L'affiche et le thème de cette année - les Forces armées canadiennes autour du monde - reflètent le rôle de longue date du Canada dans la promotion et la défense de la paix et de la sécurité partout dans le monde. L'affiche représente les membres de l'équipage d'un hélicoptère Cyclone canadien regardant le NCSM Montréal, naviguant dans la mer Méditerranée dans le cadre d'opérations de soutien aux alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Lors du dévoilement, des membres de l'équipage actuellement en service du NCSM Montréal ont partagé leur enthousiasme à l'égard du navire figurant sur l'affiche.

Alors que l'Aviation royale canadienne célèbre son 100e anniversaire, cette affiche de la Semaine des vétérans rend un hommage particulier aux membres des FAC qui ont contribué aux opérations nationales, aux efforts de paix internationaux et aux missions militaires à l'étranger. En mer, sur terre et dans les airs, des côtes de la Nouvelle-Écosse à Chypre et au Timor-Oriental, ces femmes et hommes courageux ont fait preuve de résilience et de fierté et n'ont jamais cessé de défendre nos valeurs.

Chaque année, la Semaine des vétérans est l'occasion de réaffirmer qu'en tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons tous le devoir de réfléchir et de commémorer les sacrifices de toutes les personnes qui ont servi et continuent de servir notre pays en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.

« Qu'ils aient servi il y a 80 ans sur les plages de Normandie ou dans le cadre d'opérations plus modernes, notre devoir de soutenir les vétérans et vétéranes du Canada demeure inébranlable. À quelques mois seulement de la Semaine des vétérans et du jour du Souvenir, j'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à profiter de l'occasion pour remercier un vétéran ou une vétérane, écouter son histoire et en apprendre davantage sur ceux et celles qui ont servi le Canada en uniforme, au pays et à l'étranger. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Durant la Semaine des vétérans, je me joins à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes pour remercier les membres des Forces armées canadiennes actuels et anciens. Les courageux Canadiens et Canadiennes qui servent notre pays en uniforme représentent ce qu'il y a de mieux au Canada - et nous leur sommes immensément reconnaissants pour leurs contributions et leur service. Alors que la situation en matière de sécurité internationale devient plus difficile, notre engagement envers les Forces armées canadiennes est indéfectible. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Chaque année, à l'approche du jour du Souvenir, les Canadiens et les Canadiennes soulignent la Semaine des vétérans du 5 au 11 novembre.

L'affiche de la Semaine des vétérans de cette année présente deux membres d'équipage d'un hélicoptère CH-148 Cyclone de l'ARC regardant le NCSM Montréal . Le détachement aérien de navires de guerre et d'hélicoptères canadiens servait en mer Méditerranée dans le cadre de l'opération Reassurance.

. Le détachement aérien de navires de guerre et d'hélicoptères canadiens servait en mer Méditerranée dans le cadre de l'opération Reassurance. Depuis la fin de la guerre de Corée, des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes ont servi en uniforme.

fin de la guerre de Corée, des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes ont servi en uniforme. Plus de 1,5 million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi dans les grands conflits du 20 e siècle. Les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur leurs histoires, reconnaître leurs efforts courageux et honorer leurs sacrifices en participant aux activités de la Semaine des vétérans partout au pays.

siècle. Les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur leurs histoires, reconnaître leurs efforts courageux et honorer leurs sacrifices en participant aux activités de la Semaine des vétérans partout au pays. Les enseignants peuvent accéder à du matériel d'apprentissage gratuit, comme les activités d'apprentissage La diplomatie par le chocolat du Canada , offertes en partenariat avec l'Institut Dallaire, pour soutenir leurs plans de cours à l'approche du jour du Souvenir.

