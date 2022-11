MONTRÉAL, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 3 604 M$ pour les trois premiers trimestres de 2022, soit 1 163 M$ de plus que pour la même période de l'an dernier. Cette importante progression s'explique principalement par la croissance marquée des produits des ventes, tant hors Québec qu'au Québec, qui a cependant été atténuée par une augmentation des achats d'électricité.

« La flambée des prix sur les marchés de l'énergie, que nous observons depuis plusieurs mois déjà, a continué de jouer en notre faveur au troisième trimestre, tant et si bien que le bénéfice net cumulatif pour les neuf premiers mois de l'année a franchi le cap des 3,5 G$, s'établissant à un montant supérieur à celui que nous avons inscrit pour la totalité de l'exercice 2021, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Le maintien d'un niveau élevé d'exportations d'électricité vers les marchés voisins, conjugué aux besoins grandissants de la clientèle québécoise, ont d'ailleurs porté le volume total des ventes sur l'ensemble de nos marchés à un nouveau sommet après trois trimestres. »

Faits saillants des neuf premiers mois

Marchés hors Québec :

Hausse marquée des prix sur les marchés d'exportation



Prix moyen obtenu : 7,6 ¢/kWh, en hausse de plus de 70 % par rapport aux 4,4 ¢/kWh obtenus à la même période l'an dernier



Fort volume exporté : 28,0 TWh

Marché du Québec :

Volume record de ventes : 134,4 TWh



Températures hivernales froides



Janvier 2022 : températures inférieures de 7 °C à celles de janvier 2021



Croissance de la demande d'électricité dans toutes les catégories de clientèle

Achèvement du complexe de la Romaine :

Mise en service du deuxième et dernier groupe turbine-alternateur de la centrale de la Romaine-4 en septembre 2022

Investissements :

Plus de 3 G$ investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels aux quatre coins du Québec

Financement :

Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 1,1 G$ au troisième trimestre, dans un contexte marqué par la hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers



Émission de billets à moyen terme échéant en 2028, à un coût de 3,49 % : 0,6 G$





Émission d'obligations échéant en 2063, à un coût de 4,09 % : 0,5 G$



Montant total recueilli depuis le début de l'année : 4,0 G$

Les ventes d'électricité sur les marchés hors Québec ont généré des produits de 2 128 M$, soit 891 M$ de plus qu'un an plus tôt. Cette progression tient surtout aux conditions de marché favorables qui ont prévalu au cours de la période. En effet, les marchés de l'énergie ont connu une forte montée des prix, dont l'incidence a toutefois été atténuée par l'impact de la stratégie de gestion des risques mise en place par l'entreprise. Quant au volume des exportations, il s'est maintenu à un niveau comparable à celui des trois premiers trimestres de 2021, soit à 28,0 TWh.

Au Québec, les ventes d'électricité ont fait un bond de 6,1 TWh par rapport aux trois premiers trimestres de 2021. Elles ont ainsi rapporté 848 M$ de plus que les 8 985 M$ inscrits il y a un an, principalement en raison de deux facteurs. D'abord, les températures ont conduit à un accroissement de 3,8 TWh ou 325 M$. Leur effet s'est surtout fait sentir au mois de janvier - le plus rigoureux depuis 2004 -, où elles ont en moyenne été de −14 °C, comparativement à −7 °C l'an dernier. Ensuite, la demande de base a progressé de 2,3 TWh ou 189 M$ par suite d'une hausse de la consommation d'énergie dans la plupart des secteurs, plus particulièrement de la part de la clientèle résidentielle et dans le secteur commercial, institutionnel et petits industriels.

Les achats d'électricité se sont quant à eux accrus de 496 M$ comparativement à la période correspondante de l'an dernier. Cet écart est attribuable à quatre principaux facteurs : une augmentation des approvisionnements à court terme effectués sur les marchés pour répondre aux besoins ponctuels du Québec pendant les vagues de froid hivernales ; une hausse des frais de transport afférents aux ventes hors Québec ; l'entrée en vigueur de nouveaux contrats d'achat d'électricité ; un volume supérieur d'approvisionnements éoliens découlant de la production plus élevée des installations sous contrat.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 3 132 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des neuf premiers mois de 2022, contre 2 998 M$ un an plus tôt. Sur le chantier de l'aménagement hydroélectrique de la Romaine-4, le dernier groupe turbine-alternateur de la centrale a été mis en service en septembre, couronnant les importants travaux des dernières années. Cette centrale vient ainsi parachever le complexe de la Romaine, qui est désormais pleinement opérationnel. Il permettra de répondre aux besoins énergétiques du Québec pendant plusieurs décennies et d'exporter de l'énergie fiable, propre et renouvelable vers les marchés hors Québec, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre dans le nord-est du continent.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats des trois premiers trimestres 2022 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/resultats-financiers/bulletin-trimestriel.html.

