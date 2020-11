TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est heureuse d'organiser un événement virtuel le 24 novembre 2020 pour aider les Canadiens à traverser la période d'incertitude financière liée à la pandémie.

« Nous savons que de nombreux Canadiens vivent actuellement dans l'incertitude et ont des questions sur leur avenir financier », explique D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts, placements et paiements de la Banque Scotia. « Ils nous ont fait part de leur inquiétude et nous voulons les aider à comprendre la conjoncture économique, les perspectives et à quel moment et dans quelles circonstances ils doivent demander des conseils à des experts. »

Selon un récent sondage de la Banque Scotia, plus de 38 % des Canadiens déposent dans leurs placements les fonds excédentaires non dépensés pendant le confinement et la majorité des Canadiens (62 %) estiment qu'il est plus important pour eux qu'avant la pandémie d'obtenir des conseils financiers. Plus de la moitié des Canadiens (51 %) ont réévalué leurs objectifs financiers en raison des défis découlant de la COVID-19.

« Les Canadiens sont extrêmement nombreux à être à la recherche de conseils financiers, que ce soit dans l'optique de leurs placements ou de leur retraite, ou encore pour connaître les perspectives de relance économique », affirme M. McDonald. « Cet événement sera utile aux personnes qui sont aux prises avec les conséquences financières et économiques de la COVID-19, en leur donnant des outils et des renseignements pratiques pour les aider à planifier leur avenir. »

Animé par Sandra Martin, rédactrice en chef de MoneySense, le panel virtuel Investir en période d'incertitude aura lieu le 24 novembre à midi et portera sur des sujets chauds touchant l'économie, l'épargne, les placements, la recherche d'équilibre durant les périodes difficiles, entre autres.

Voici les experts de la Banque Scotia qui participeront à ce panel : Jean-François Perrault, économiste en chef; Judith Chan, première directrice, Solutions de portefeuille; Iris Gu, conseillère financière.

Pour participer à l'événement virtuel le 24 novembre, inscrivez-vous ici.

Méthodologie : Le sondage de la Banque Scotia sur la COVID-19 a été réalisé en ligne entre le 15 et le 28 mai 2020, auprès d'un échantillon national représentatif de 1 009 Canadiens adultes (18 ans et plus) qui sont les décideurs principaux ou les codécideurs pour les finances du ménage. L'échantillon provient du panel de Nielsen Consumer Insights Online. Les données globales ont été pondérées par âge, sexe et région afin d'être représentatives de la population adulte du Canada.

Le sondage de 2020 sur la préparation financière de la Banque Scotia a été réalisé par Maru/Blue le 7 octobre 2020. Au total, 1 511 sondages ont été remplis par un échantillon aléatoire de participants canadiens.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

