Les étudiants et les travailleurs célèbrent le succès de la contestation judiciaire de l'initiative « liberté de choix » du gouvernement Ford

TORONTO, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Unifor a manifesté sa solidarité avec les leaders étudiants élus de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et de la Fédération étudiante de l'Université York lors d'une conférence de presse ce matin pour annoncer le succès de la contestation judiciaire de l'initiative « liberté de choix » des étudiants du gouvernement de Doug Ford.

« Dès le premier jour, nous avons demandé à Doug Ford de mettre fin à cette attaque illégale contre les étudiants et les établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous saluons la décision unanime et décisive de la Cour divisionnaire de l'Ontario selon laquelle l'attaque du gouvernement a violé les principes fondamentaux sur lesquels les universités ontariennes sont gouvernées depuis plus de 100 ans. »

Le gouvernement Ford a cherché à miner les organisations étudiantes de toute la province et les fonds alloués démocratiquement aux étudiants pour une vaste gamme de services dans les établissements postsecondaires de l'Ontario.

Les fonds étaient versés directement aux associations étudiantes, aux stations de radio et aux journaux des campus, aux services aux survivantes d'agression sexuelle, aux espaces pour femmes et aux espaces pour les LGBTQIA, aux groupes de recherche d'intérêt public et à de nombreux autres organismes.

« Le gouvernement Ford a reçu un sérieux coup dans sa tentative de réduire au silence les étudiants et de couper le financement aux groupes qui ne sont pas d'accord avec son programme conservateur, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Je suis fière que les travailleurs et les étudiants se soient battus côte à côte pour ces droits fondamentaux à la libre association. »

Le gouvernement Ford a directement menacé les syndicats étudiants de toute la province en créant des conditions pour les désavantager, et en intervenant dans l'indépendance des établissements et des syndicats étudiants.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples informations, contactez le représentant national aux communications d'Unifor, David Molenhuis, à david.molenhuis@unifor.org ou au (cell) 416-575-7453

