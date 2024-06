TORONTO, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le Collège Anderson de santé, d'affaires et de technologies est ravi d'annoncer que ses diplômés en technologie de cardiologie (TC) qui ont passé les examens de certification de la Société canadienne des technologues en cardiologie (CSCT) en mai ont obtenu les meilleurs résultats au pays.

Les résultats de la CSCT ont révélé que les étudiants du Collège Anderson ont non seulement obtenu un taux de réussite de 100 %, mais que sur 111 candidats qui ont passé l'examen de certification, un étudiant d'Anderson a obtenu la note d'examen la plus élevée de 85 %, et collectivement, ces diplômés d'Anderson ont obtenu les notes moyennes globales les plus élevées au pays.

Les étudiants en technologie cardiologique de l'Anderson College obtiennent les meilleurs scores nationaux à l'examen de certification du CSCT. Post this

« Cette réalisation stupéfiante témoigne clairement du dévouement et de la détermination inébranlable de nos étudiants, non seulement pour obtenir leur diplôme dans le cadre de notre programme accrédité de technologie de cardiologie, mais aussi pour épater le pays avec leurs résultats de certification, a offert Heather Peart, Chaire du programme de technologie de cardiologie du Collège Anderson. Si c'est ce qu'ils peuvent accomplir pendant la formation, imaginez l'impact qu'ils auront dans leurs professions de soins de santé respectives; nous sommes extrêmement fiers d'eux! »

« En juillet 2023, nous avons célébré le fait que notre programme de TC ait reçu l'accréditation EQual, témoignant de notre engagement envers l'excellence en éducation et donnant à nos étudiants un avantage concurrentiel, a déclaré Cheryl Russell-Julien, directrice des études et de l'assurance de la qualité au Collège Anderson. Nous ne pourrions pas être plus ravis de la façon dont ces étudiants particuliers ont appliqué ces connaissances et ces possibilités; ils méritent les plus hautes distinctions pour leurs réalisations. »

« Nous avons choisi et conçu ce programme pour répondre à la demande précise et immédiate de professionnels de la santé, dans le but de former des professionnels qualifiés et confiants pour répondre à ce besoin, a déclaré Rose Elia, chef de l'exploitation du Collège Anderson. Ces diplômés ont dépassé toutes nos attentes; nous sommes impressionnés par eux et ils auront inévitablement une incidence importante sur la qualité des soins que reçoivent les patients. »

« Donner à nos étudiants les moyens de réaliser leur potentiel et de bâtir des carrières qui améliorent leur vie est la force motrice derrière tout ce que nous faisons, et nous sommes ravis de constater ces résultats exceptionnels, a déclaré Heather Yang, présidente et chef de la direction du Collège Anderson. Je tiens également à remercier Heather Peart, notre présidente de programme, ainsi que notre incroyable équipe et nos instructeurs. Nous avons le privilège de travailler avec eux pour soutenir nos étudiants en cardiologie, et nous sommes extrêmement fiers de nos étudiants et de notre faculté. »

Le programme de technologie de cardiologie d'Anderson, d'une durée de 76 semaines, comprend une formation pratique de 16 semaines avec des employeurs potentiels dans les cliniques et les hôpitaux, et est accrédité par le programme EQual d'Agrément Canada. Ce statut d'accréditation signifie que le programme de TC répond à des normes nationales rigoureuses, reflétant la qualité de son développement, de sa prestation et de sa formation pratique, et que le processus d'évaluation du programme se traduit par une amélioration continue. Les étudiants reçoivent également l'encouragement et le soutien nécessaires pour se préparer avec succès aux examens de certification de la Société canadienne de technologues en cardiologie (CSCT). Pour en savoir plus, visitez le programme de technologie de cardiologie du Collège Anderson.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 139 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant 10 établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Visitez le www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

SOURCE Anderson College

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : 1 833 787-1885, [email protected]