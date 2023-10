Les équipes derrière le succès d'Aire ouverte prennent part à la première Journée nationale Aire ouverte

SHAWINIGAN, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a profité de la Journée nationale Aire ouverte, qui se tenait aujourd'hui, pour remercier les équipes et les partenaires qui contribuent au succès de cette importante initiative pour les jeunes de 12 à 25 ans.

Lors de l'évènement qui se déroulait à Shawinigan, les participants et participantes ont eu l'occasion de souligner les étapes franchies depuis le lancement d'Aire ouverte, de renforcer les liens de collaboration et d'échanger sur l'avenir et les particularités du travail, les innovations et les défis rencontrés.

Jusqu'à maintenant, on trouve 24 points de service ayant officiellement ouvert leurs portes aux quatre coins du Québec.

Aire ouverte s'inscrit dans la foulée des nombreux efforts du gouvernement du Québec pour offrir plus de services de proximité aux jeunes du Québec, notamment en santé mentale.

Chaque Aire ouverte est élaborée en collaboration avec les jeunes, les familles et les partenaires de la communauté afin de répondre aux besoins particuliers des jeunes et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Sur place, ceux-ci peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour être soutenus dans un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie, qu'elles soient d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Citation :

« Partout où sont implantés les points de service Aire ouverte, le retour du terrain est très positif. Je suis fier du chemin qui a été parcouru au cours des dernières années. Nous souhaitons continuer de mettre en place des Aires ouvertes partout au Québec pour que le plus de jeunes possible puissent avoir facilement accès aux services dont ils ont besoin, notamment en santé mentale. Je tenais aujourd'hui à remercier les équipes d'Aire ouverte pour leur dynamique travail et leur important rôle dans le succès du programme! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'un budget de 40 millions $ est alloué pour implanter le programme Aire ouverte dans l'ensemble des régions du Québec. À terme, 25 établissements du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire ouverte sur leur territoire.

Aire ouverte est l'une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur Aire ouverte et savoir où sont situés les points de service : Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146