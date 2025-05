Les équipes de direction des écoles montréalaises manifestent devant les bureaux du ministère de l'éducation

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - Suite au décret de leurs conditions de travail par le gouvernement, les membres de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires (Amdes) vont manifester leur mécontentement.

Une journée d'étude pour passer un message d'intérêt public

Nous offrir moins que le personnel que nous encadrons, ça ne passe pas.

Ne pas régler les iniquités du plan de classification pour une 2 e négociation consécutive, ça ne passe pas.

N'offrir aucune réelle reconnaissance pour notre charge de travail et nos responsabilités accrues, c'est inacceptable!

Horaire:

9 h à 11 h : Rassemblement devant les bureaux du ministère de l'Éducation (600 rue Fullum, Montréal) sous la bannière de l'Amdes.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe près de 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 240 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissements scolaires

Contact : Catherine Escojido, 514.927-8807, [email protected]