La rentrée de toutes les incertitudes

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - « En cette veille de rentrée 2025, les équipes dans les établissements montréalais sont à pied d'œuvre et prêtes à accueillir les élèves et leur faire vivre non seulement une journée mémorable, mais une expérience scolaire axée sur la réussite, la sécurité et le bien-être. Derrière les chiffres et les allers-retours du ministre, il y a la joie et la fébrilité que procure chaque début d'année scolaire grâce en bonne partie à l'engagement exceptionnel et à la compétence des directions et des membres des équipes-école » a indiqué la présidente de l'Amdes, Kathleen Legault.

Au cours des dernières semaines, les équipes de direction ont tenté de prendre la mesure des coupures annoncées et de leurs impacts concrets dans leur établissement. Encore à ce jour, les informations sont partielles et plusieurs questions demeurent quant à la pérennité de certains services et au comblement de certains postes enseignants, professionnels et de soutien, pourtant essentiels à la réussite des élèves (technicien en éducation spécialisée, orthophonistes, psychoéducateurs, surveillants, soutien linguistique, orthopédagogues, etc.).

L'après-rentrée inquiète

Le chaos généré par l'annonce ministérielle de juin et les coupures réelles qui se chiffrent à 85 M $ dont plus de la moitié sur l'île de Montréal, selon les dernières informations, vont avoir un impact négatif sur les services aux élèves dès le jour 2 de l'année scolaire et s'échelonner au fil des mois. Quelques exemples :

Les banques de personnel sont vides qui va assumer les remplacements pour maladie ou maternité/paternité ?

Une école a des besoins additionnels ponctuels, elle a l'argent dans son budget, mais ne pourra recourir à des ressources de plus, car son CSS a atteint sa limite d'embauche.

Le nombre de classes d'accueil est limité, qu'arrivera-t-il des nouveaux arrivants en cours d'année ?

Les classes ont été remplies au maximum d'élèves en juin, avec les nouvelles arrivées en cours d'année, il faudra en ouvrir d'autres, ce qui aggravera la pénurie et la présence de personnel ne disposant pas des qualifications requises.

Qu'arrivera-t-il si des besoins réels d'élèves s'ajoutent en cours d'année (apprentissage, intégration scolaire ou sociale, persévérance, assiduité…) s'il n'est pas possible d'ajouter de ressources dans les établissements?

Qu'adviendra-t-il du personnel sans expérience ou sans qualification si les ressources pour les soutenir est insuffisant?

« Alors que l'éducation a besoin de stabilité, de prévisibilité et d'adaptabilité, le contexte actuel enlève aux gestionnaires de première ligne toute marge de manœuvre, réduit à néant les ressources disponibles même si le budget le permettrait et entraîne une cascade d'effets indésirables sur les élèves qui vont se perpétuer tout au long de l'année » a conclu Kathleen Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe près de 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 240 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissements scolaires

Catherine Escojido, 514.927-8807, [email protected]