Décret des conditions de travail des cadres scolaires - Les équipes de direction des écoles montréalaises en journée d'étude

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Mettant fin unilatéralement à la négociation sur les conditions de travail à incidence monétaire du personnel de direction des établissements scolaires, le gouvernement a publié dans la Gazette officielle le Règlement décrétant leurs conditions de travail.

Les membres de l'Amdes ont voté à 85 % en faveur de la tenue d'une journée d'étude qui se tiendra le 30 mai 2025 en réponse à cette décision unilatérale du gouvernement de cesser la négociation et de ne pas leur accorder les sommes d'argent (enveloppe sectorielle) requises pour corriger les iniquités dans les échelles salariales et assurer un écart suffisant entre la rémunération des directions adjointes et celle des enseignants,

Comme l'a déclaré la présidente de l'Amdes, Kathleen Legault : « En quelques décennies dans le réseau, c'est la première fois que j'assiste à autant de mécontentement et de colère de la part des équipes de direction des écoles et des centres face à la façon dont le gouvernement les traite. Ils sont outrés du peu de reconnaissance et de la désinvolture avec laquelle le gouvernement tient pour acquis leur travail, leur engagement et leur professionnalisme. La gestion centralisatrice de Québec qui multiplie les demandes sans tenir compte des contextes et fait de la micro-gestion son approche privilégiée fait des ravages sur le moral des troupes et mine le goût de continuer à servir. »

Une journée d'étude pour passer un message d'intérêt public

Nous offrir moins que le personnel que nous encadrons, ça ne passe pas.

Ne pas régler les iniquités du plan de classification pour une 2 e négociation consécutive, ça ne passe pas.

N'offrir aucune réelle reconnaissance pour notre charge de travail et nos responsabilités accrues, c'est inacceptable!

« Ce n'est pas dans l'ADN de nos membres de ne pas se présenter à l'école. Pour plusieurs, c'est un geste douloureux, mais qu'ils se résignent à faire pour améliorer l'avenir de la profession qui fait face à une pénurie inquiétante et aussi pour leur propre santé physique et mentale mise à rude épreuve. Le gouvernement doit comprendre qu'il y a un prix à payer à traiter aussi cavalièrement les gestionnaires de première ligne qui tiennent les écoles souvent à bout de bras. Plusieurs ont déjà décidé de prendre une retraite anticipée, de retourner à l'enseignement, d'aller œuvrer au secteur privé ou de carrément choisir une autre carrière. Ils ne font pas de gaieté de cœur, ce sont d'ardents défenseurs de l'école publique, ils le font pour leurs conditions, mais aussi pour attirer de nouvelles recrues à la direction adjointe, des gens qui vont réévaluer leur choix de postuler en fonction des conditions en vigueur, » a indiqué Kathleen Legault.

Horaire de la journée d'étude du 30 mai 2025 :

9 h à 11 h : Rassemblement des membres devant les bureaux du ministère de l'Éducation (600 rue Fullum, Montréal) sous la bannière de l'Amdes.

(600 rue Fullum, Montréal) sous la bannière de l'Amdes. 11 h 45 à 12 h 30 : Dîner entre collègues à la salle Perspective du Centre des sciences

à la salle Perspective du Centre des sciences 13 h : Panel sur les enjeux en éducation , animé par Martine Desjardins .

Invités : Simon Viviers , Université Laval et Mylène Leroux, UQO.

, animé par . Invités : , Université et Mylène Leroux, UQO. 14 h 15 : Fin de l'activité

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe près de 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 240 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

