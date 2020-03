Les équipes de Cogeco travaillent sans relâche pour assurer la connectivité et l'accès à l'information et au divertissement en cette période de crise

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - En cette période d'incertitude reliée à la pandémie de la COVID-19, Cogeco (TSX: CGO) est à pied d'oeuvre afin de soutenir ses clients résidentiels, commerciaux, institutionnels ainsi que ses communautés locales dans leurs besoins de connectivité et d'accès à l'information et au divertissement.

« Nos équipes à travers le Québec, l'Ontario et la côte-est américaine travaillent sans relâche pour assurer la connectivité et l'accès à l'information et au divertissement pour nos clients », a déclaré Philippe Jetté, Président et chef de la direction, Cogeco inc. « Plus que jamais l'accès à nos services Internet, de télévision, de téléphonie et de radiodiffusion revêt une importance capitale pour toutes les communautés que nous desservons et je remercie tous nos employés et partenaires de leur dévouement et leur résilience. »

Au cours des derniers jours, tous les employés des bureaux de Cogeco ont été transférés en mode télétravail. Dans le cas des employés qui doivent travailler sur les divers sites de Cogeco ou sur la route, toutes les mesures sont prises afin d'assurer leur sécurité et celle de nos clients.

Les filiales de Cogeco ont adapté leurs services et mis en place des mesures personnalisées afin d'offrir plus de flexibilité à leurs clients. Elles les encouragent aussi fortement à utiliser leurs services en ligne. De plus, Cogeco Média a transformé rapidement sa programmation radio au Québec afin d'offrir toute l'information nécessaire pour suivre les développements de cette crise, et ce dans chaque région du Québec.

Voici quelques exemples de mesures proactives prises par nos filiales:

Cogeco Connexion :

Cogeco ne procédera pas, jusqu'à nouvel ordre, à la déconnexion de clients étant dans l'impossibilité de payer en raison des perturbations causées par la situation de la COVID-19;

Les frais de retard de paiement seront temporairement annulés s'ils sont causés par une situation financière affectée par la pandémie de coronavirus;

Nos agents de service à la clientèle sont disponibles pour mieux adapter les forfaits aux besoins de nos clients, que ce soit pour l'Internet, la télévision ou la téléphonie.

Plus de 75% des clients de Cogeco Connexion sont déjà abonnés à des plans Internet illimités. Afin de simplifier la vie de nos clients résidentiels qui travaillent à domicile en raison de la situation actuelle et qui n'ont pas déjà accès à nos forfaits illimités, Cogeco s'assurera qu'il n'y aura aucun frais supplémentaires jusqu'au 30 avril. En parallèle, Cogeco migre ses clients vers des vitesses supérieures en fonction de leurs besoins.

Un grand nombre de chaînes familiales, de films et d'informations ont été débrouillées gratuitement pour les clients abonnés au service Télé de Cogeco. Liste de chaînes en débrouillage disponible ici.

Cogeco participe aussi volontairement à l'initiative Familles branchées en offrant un forfait de services Internet à bas prix aux familles à plus plus faibles revenus qui sont admissibles.

Nous TV :

Les équipes de nos stations communautaires NousTV ont mis de l'avant plusieurs initiatives pour informer et divertir nos communautés locales.

Atlantic Broadband:

Atlantic Broadband vient de lancer «Atlantic Broadband Internet Assist» pour un temps limité pour les personnes qui sont dans son territoire et qui n'ont présentement pas accès aux services Internet d'Atlantic Broadband. Ceci inclut l'installation et le modem gratuits.

Elle a aussi lancé un nouveau forfait «Atlantic Broadband Business Assist Package» pour ses clients d'affaires qui veulent équiper leurs employés qui travaillent à la maison avec des services Internet et vocaux.

Pour une période de temps limitée, les clients d'affaires du service de téléphonie hébergée peuvent fournir à leurs employés travaillant depuis leur domicile un prolongement virtuel au système de téléphone de leur entreprise.

Atlantic Broadband offrent ses points d'accès wifi gratuitement dans plusieurs endroits aux États-Unis.

Les clients auront accès à des canaux de nouvelles et de divertissement gratuitement.

Atlantic Broadband soutient l'initiative «Keep Americans Connected» de la Federal Communications Commission, ce qui signifie qu'elle ne mettra pas fin au service de connexion et renoncera aux frais de retard pour tout client résidentiel ou petite entreprise qui serait dans l'incapacité de payer leurs factures en raison des perturbations économiques causées par la pandémie reliée au coronavirus.

Cogeco Média :

Cogeco Média a remanié sa programmation radiophonique afin d'assurer à l'ensemble des Québécois l'accès à de l'information de qualité et en continu sur la situation, tout en continuant d'offrir aussi une programmation musicale.

L'équipe de Cogeco Média a lancé une initiative radio visant à faire la promotion de l'achat local en ligne pour soutenir les entreprises et fournisseurs locaux. Toute l'industrie de la radiodiffusion au Québec a emboîté le pas.

Pour plus d'information, Cogeco invite ses clients et partenaires à consulter les sites web de Cogeco Connexion, d'Atlantic Broadband et de nos stations de radio chez Cogeco Média.

