Les entreprises du Grand Montréal veulent réussir leur transition, mais les besoins de soutien et d'accompagnement sont immenses

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants de son nouveau sondage exclusif intitulé L'engagement des entreprises du Grand Montréal pour le virage vert, réalisé en collaboration avec la firme Léger. Ce nouveau sondage a permis de prendre le pouls des entreprises du Grand Montréal quant à l'intégration d'une stratégie verte à leur modèle d'affaires.

« Le virage vert est une priorité stratégique pour le milieu des affaires, lequel devra s'adapter et revoir ses façons de faire si nous souhaitons décarboner notre économie. Les données de ce nouveau sondage sont encourageantes : 56 % des entreprises ont intégré des pratiques environnementales à leur stratégie d'affaires. Les petites et moyennes entreprises éprouvent toutefois plus de difficulté à intégrer la protection de l'environnement dans leurs politiques. C'est un enjeu que nous devons attaquer de front et la Chambre sera une alliée dans ce grand chantier. L'appui des décideurs publics sera fondamental : nos entreprises sont prêtes à jouer leur rôle dans la lutte aux changements climatiques, mais elles ont besoin d'accompagnement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La réduction de la production de déchets, mesure la plus implantée par les entreprises

Une très large majorité des entreprises répondantes jugent important d'effectuer le virage vert (95 %). Les leviers les plus populaires chez les entreprises ayant déjà intégré des facteurs environnementaux à leur modèle d'affaires sont la réduction de la production de déchets (46 %), l'approvisionnement plus durable (41 %) et la réduction des émissions de GES (40 %).

Les PME disent avoir besoin de ressources additionnelles pour parvenir à inclure le facteur environnemental dans leur plan d'affaires. Par exemple, seulement 48 % des PME possèdent une expertise interne dans le développement d'une stratégie en matière de transition écologique, contre 74 % des grandes entreprises.

Un manque important de financement pour effectuer le virage vert

Une majorité des entreprises (60 %) rencontrent des défis liés au développement et au déploiement d'une stratégie intégrant des facteurs environnementaux. Les principaux défis rencontrés sont attribuables aux ressources financières (58 %) ainsi qu'à la mise en œuvre et à l'évaluation de la performance de l'entreprise (43 %). Elles ont également besoin d'avoir accès à des talents qualifiés pour y arriver (28 %).

Devant ces obstacles, 79 % des entreprises réclament un soutien additionnel pour intégrer une stratégie environnementale. En priorité, les entreprises estiment avoir besoin de soutien financier de la part des gouvernements (48 %), de formation et d'échanges sur les bonnes pratiques (42 %) et de services d'accompagnement pour évaluer leur performance environnementale (40 %).

Les données de ce sondage orienteront le contenu du Forum stratégique sur le virage vert en entreprise qui se tiendra le 14 avril. Cet événement vise à outiller les entreprises pour faciliter l'intégration du volet environnemental dans leur stratégie d'affaires. Pour l'inscription des médias, veuillez contacter Jean-Baptiste Portrait, attaché de presse, à l'adresse suivante : [email protected].

Pour consulter les faits saillants du sondage, visitez le site Web de la Chambre.

La collecte de données a eu lieu du 22 novembre au 13 décembre 2022 et a rejoint 323 participants.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]