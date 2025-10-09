Les Entreprises Denexco inc. de Brossard perd son autorisation de contracter et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a révoqué l'autorisation de contracter de Les Entreprises Denexco inc., spécialisée dans l'entretien de routes, de rues et de ponts ainsi que dans la réalisation de travaux d'excavation et de nivellement. Depuis le 2 septembre dernier, l'entreprise est aussi inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans.

Cette décision de l'AMP a été rendue pour les motifs suivants :

La présence d'un dirigeant non déclaré, Patrick Alain, reconnu coupable de fraude par la Cour du Québec et condamné, dans un autre dossier, à verser une amende à l'Autorité des marchés financiers.

Le non-respect d'une entente de paiement conclue avec Revenu Québec pour des dettes accumulées, et le défaut de payer des sous-traitants et des fournisseurs dans le cadre de l'exécution de contrats publics.

Pour les cinq prochaines années, Les Entreprises Denexco inc. ne pourra ni soumissionner ni conclure un contrat ou un sous-contrat public, peu importe sa valeur. L'entreprise dispose par ailleurs de 60 jours pour mettre fin à ses contrats publics en cours. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

