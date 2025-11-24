Construction Nevada inc. de Saint-Mathieu-de-Beloeil est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) inscrit Construction Nevada inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. Cette décision, prise le 1er octobre dernier, fait suite au non-respect des exigences d'intégrité attendues de toute entreprise soumissionnaire à un contrat public.

Située à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie, cette entreprise est spécialisée dans la gestion de travaux de construction. À la suite d'un examen d'intégrité, l'AMP l'a inscrite au RENA pour les raisons suivantes :

Depuis octobre 2024, Construction Nevada inc. agit de façon à permettre à la société Parapex inc. d'échapper aux conséquences de son inscription au RENA.

Construction Nevada inc. a éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi dans le cours de ses affaires en faisant notamment défaut de s'acquitter de plusieurs dettes envers des organismes de l'État.

L'unique administrateur et actionnaire de Construction Nevada inc., Jonathan Lapointe, a éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi en faisant défaut de s'acquitter de ses dettes auprès de Revenu Québec.

Au cours des cinq prochaines années, Construction Nevada inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public ou municipal, quel qu'en soit le montant. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065