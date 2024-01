37 % des professionnels de l'informatique des grandes entreprises du Canada déclarent avoir activement déployé l'IA dans leur entreprise

TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de marché commandée par IBM (NYSE : IBM) indique que les entreprises canadiennes adoptent et déploient de plus en plus l'intelligence artificielle (IA). En effet, environ 37 % des entreprises de plus de 1 000 employés déclarent utiliser l'IA dans le cadre de leurs opérations. De plus, alors que l'adoption de l'IA est demeurée stable à l'échelle mondiale (42 % depuis avril 2023), le Canada a vu une hausse dans les entreprises qui ont déployé l'IA de 34 % en avril 2023 à 37 % en novembre 2023. Les utilisateurs précoces sont en tête, puisque 35 % des entreprises travaillant déjà avec l'IA ont l'intention d'accélérer et d'accroître leurs investissements dans cette technologie.

Indice 2023 de l'Adoption de l'IA à l'échelle mondiale d'IBM

« 2023 a été une année transformatrice pour l'adoption de l'IA au Canada et dans le monde entier, et sur la base de l'écosystème solide, des investissements et des talents d'un océan à l'autre, les entreprises canadiennes sont bien placées pour maintenir une position de leadership et transformer les industries essentielles, a déclaré Deb Pimentel, directrice générale de la technologie chez IBM Canada. Alors que plus d'entreprises explorent l'IA en 2024, il sera essentiel pour les entreprises de définir plus clairement comment l'IA offre de la valeur, y compris la façon dont elle complète le travail que les équipes effectuent aujourd'hui, en assurant une gouvernance saine pour une adoption responsable, et en appliquant une feuille de route pour améliorer ou recycler les talents afin que les employés soient formés à utiliser la technologie de manière efficace. »

Le recyclage et le perfectionnement de la main-d'œuvre (42 %) ainsi que la recherche et le développement (41 %) ont été cités comme les principaux investissements en matière d'IA par les organisations canadiennes qui explorent ou déploient l'IA.

« L'IA est essentielle à la transformation de Bell dans sa quête de devenir un chef de file en services technologiques et en médias numériques. Cette technologie a un potentiel énorme pour Bell dans un certain nombre de domaines, ce qui améliore considérablement l'expérience client et augmente la productivité. Il est essentiel de doter les membres de notre équipe des compétences nécessaires pour utiliser efficacement les outils d'IA tout en établissant une base solide de politiques et de pratiques responsables alors que nous continuons d'adopter l'IA dans notre entreprise, » a déclaré Osama Abu-Shihab, vice-président, Services technologiques d'entreprise chez Bell.

Principales données canadiennes de l' « Indice mondial de l'adoption de l'IA pour 2023 », réalisé par Morning Consult au nom d' IBM :

L'adoption de l'IA augmente au Canada : alors que l'adoption de l'IA est demeurée stable dans les grandes organisations à l'échelle mondiale (42 %), il y a eu une augmentation du déploiement de l'IA dans les grandes organisations au Canada de 34 % en avril à 37 % en novembre 2023 . Par ailleurs, 48 % des entreprises canadiennes sont encore en train d'étudier la possibilité d'utiliser l'IA.

Les trois principaux moteurs de l'adoption de l'IA : les progrès des outils d'IA qui les rendent plus accessibles (46 %), la nécessité de réduire les coûts et d'automatiser les processus clés (46 %), et la quantité croissante d'IA intégrée dans les applications commerciales standards (34 %) sont les principaux facteurs qui déterminent l'adoption de l'IA.

Méthodologie :

Cette enquête a été menée en novembre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 2 342 professionnels de l'informatique dans des organisations comptant plus de 1 000 employés en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou). Pour être admissibles, les participants doivent être employés à temps plein, travailler dans des entreprises comptant plus de 1 000 employés, occuper un poste de direction ou de niveau supérieur, et avoir au moins une certaine connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des technologies de l'information au sein de leur entreprise. Les résultats globaux ont une marge d'erreur de +/ - 2 points de pourcentage.

