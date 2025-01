83 % des décideurs informatiques au Canada ont déclaré avoir progressé dans leurs stratégies d'IA en 2024

ont déclaré avoir progressé dans leurs stratégies d'IA en 2024 Plus de la moitié des répondants canadiens (56 %) prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA en 2025

Malgré un retour sur investissement (ROI) limité jusqu'à présent, les organisations canadiennes misent sur l'IA à long terme, en privilégiant l'innovation et les gains de productivité par rapport aux économies financières traditionnelles

TORONTO, le 15 janvier 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude, commandée par IBM (NYSE IBM), a révélé que les entreprises canadiennes interrogées investissent dans l'IA à long terme, avec un intérêt croissant pour l'utilisation d'outils logiciels libres pour stimuler le retour sur investissement et l'innovation à l'avenir.

Une étude d'IBM révèle que de nombreux chefs d'entreprise canadiens prévoient doubler leurs investissements dans l'IA en 2025 (PRNewsfoto/IBM Canada)

L'étude, menée par Morning Consult et développée en collaboration avec Lopez Research auprès de plus de 2 400 décideurs informatiques, a révélé que 83 % des répondants canadiens déclarent progresser dans l'exécution de leur stratégie d'IA pour 2024, et que 42 % d'entre eux constatent déjà un retour sur investissement positif de leurs investissements dans l'IA. Les données révèlent que les entreprises canadiennes combinent l'achat ou la location d'outils d'IA auprès de fournisseurs (65 %), l'utilisation d'un écosystème de logiciels libres (57 %) et le développement en interne (42 %).

Cette année est cruciale pour l'adoption de l'IA dans les organisations canadiennes et notre succès dépend des investissements stratégiques à travers les modèles, les plateformes et le soutien à nos employés, a déclaré Deb Pimentel, présidente d'IBM Canada et directrice générale d'IBM Technologies Canada. Cette étude souligne l'importance des plateformes à source ouverte, des données de haute qualité et d'une stratégie d'IA bien définie pour améliorer la productivité. Nous nous engageons à travailler en partenariat avec des clients et des partenaires pour accélérer leurs stratégies d'IA.»

Plus de la moitié (56 %) des répondants canadiens indiquent qu'ils augmenteront leurs investissements en IA en 2025, tout en prévoyant de tirer parti des écosystèmes de logiciels libres (41 %), d'embaucher des talents spécialisés (41 %), d'évaluer des modèles (43 %) et d'utiliser des services infonuagiques gérés (49 %) pour optimiser la mise en œuvre de l'IA.

« Alors que les organisations commencent à mettre en œuvre l'IA à grande échelle, nombre d'entre elles accordent plus d'importance aux mesures de réussite telles que les gains de productivité, en partie parce que le retour sur investissement traditionnel en dollars n'apparaît pas encore dans les bilans », a déclaré Maribel Lopez de Lopez Research. « Pourtant, elles continuent à faire progresser rapidement leurs stratégies d'IA, sans aucun signe de ralentissement. Les entreprises semblent désormais reconnaître la valeur de la définition de cas d'utilisation spécifiques et de l'optimisation des projets d'IA. Elles tirent parti de stratégies de nuage hybride et de logiciels libres pour stimuler l'innovation en matière d'IA et obtenir des rendements financiers. »

Les principales constatations faites au Canada sont les suivantes :

Les entreprises misent sur l'IA à long terme

83 % des décideurs informatiques canadiens interrogés ont déclaré que leur entreprise avait progressé dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'IA.

42 % des personnes interrogées au Canada ont fait état d'un retour sur investissement positif grâce à l'IA, alors que la moyenne mondiale est de 47 %.

ont fait état d'un retour sur investissement positif grâce à l'IA, alors que la moyenne mondiale est de 47 %. Le retour sur investissement n'est pas nécessairement le principal moteur des investissements en IA dans les organisations canadiennes et l'absence de retour sur investissement à court terme ne décourage pas les entreprises. 39 % des répondants canadiens ont indiqué que les investissements dans l'IA étaient à la fois axés sur l'innovation et sur le retour sur investissement, et seulement 7 % ont déclaré que leur stratégie était exclusivement axée sur le retour sur investissement.

25 % des répondants canadiens ont indiqué que « l'innovation plus rapide » était l'indicateur le plus important, suivi par « les gains de temps en termes de productivité » et « le développement plus rapide de logiciels », avec 21 % chacun. Les économies monétaires (16 %) et le temps de résolution des problèmes (17 %) sont considérés comme des mesures de retour sur investissement moins importantes.

Au Canada , les entreprises prévoient d'utiliser davantage de services infonuagiques gérés (49 %), d'évaluer les modèles (43 %), d'utiliser davantage de logiciels libres (41 %) et d'embaucher des talents spécialisés (41 %).

Les organisations restent déterminées à accroître leurs investissements dans l'IA, le logiciel libre apparaissant comme une priorité essentielle pour 2025

En 2025, au moins la moitié des projets pilotes d'IA auront été lancés pour des organisations au Canada . 31 % des décideurs informatiques canadiens ont répondu que 41 % à 60 % de leurs pilotes d'IA seraient entièrement lancés d'ici à la fin de 2024.

. 31 % des décideurs informatiques canadiens ont répondu que 41 % à 60 % de leurs pilotes d'IA seraient entièrement lancés d'ici à la fin de 2024. 46 % des décideurs informatiques canadiens ont indiqué que leur organisation avait lancé entre 11 et 20 projets pilotes d'IA en 2024, contre 51 % à l'échelle mondiale

Le logiciel libre devient une priorité au Canada , avec près de 47 % des décideurs informatiques canadiens déclarant que 25 à 49 % des solutions ou plateformes d'IA actuelles de leur entreprise sont basées sur les logiciels libres.

La qualité et l'intégration des données sont les obstacles les plus courants pour les organisations qui mettent en œuvre l'IA.

La qualité et la disponibilité des données sont identifiées comme les obstacles les plus fréquents pour les organisations canadiennes (49 %) qui passent d'un projet pilote d'IA à un lancement complet. Viennent ensuite les problèmes d'évolutivité (47 %) et d'intégration avec les systèmes existants (44 %).

En outre, lors de la mise en œuvre de l'IA, les plus grands défis pour les organisations canadiennes sont l'intégration technologique (27 %), le manque d'expertise en IA (27 %) et le manque de gouvernance de l'IA (25 %).

Pour consulter l'étude complète, voir https://newsroom.ibm.com/image/IBM_ROI_of_AI_Report-December_2024.pdf

Méthodologie de l'étude

Morning Consult a mené une enquête du 30 octobre au 13 novembre 2024 auprès d'un échantillon total de 2 413 décideurs informatiques aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Inde, à Singapour, en Indonésie et en Corée du Sud. Les entretiens ont été réalisés en ligne et les données ne sont pas pondérées. Les personnes interrogées travaillent dans des entreprises de 101 salariés ou plus et occupent des postes de directeur ou des postes plus élevés dans le domaine de la technologie, avec un pouvoir de décision sur au moins l'un des éléments suivants : gestion des consultants en entreprise/services-conseils, achat de produits informatiques ou achat de services-conseils.

