Les enfants parlent de leurs droits pour marquer la Journée mondiale de l'enfance

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est fière de donner la parole à des enfants de 6 à 8 ans dans une nouvelle vidéo lancée pour souligner le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ils parlent du droit de jouer, du droit d'aller à l'école, du droit de vivre et de ce qui arriverait si on leur enlevait leurs droits.

« Pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance, nous avons voulu entendre le point de vue des enfants concernant leurs droits. Leur capacité à s'exprimer au sujet de notions aussi fondamentales à un si jeune âge nous a vraiment inspirés », a déclaré Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission, responsable du mandat jeunesse. « En tant que défenseur des droits des enfants au Québec, nous souhaitons encourager les initiatives qui permettent aux enfants de mieux connaitre leurs droits et nous appelons les adultes à s'engager en ce sens. »

De nombreux outils existent pour aborder la question des droits avec les enfants, dont une version de la Convention relative aux droits de l'enfant en langage adapté aux enfants : https://www.unicef.ca/sites/default/files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf

Célébrée depuis 1954, la Journée mondiale de l'enfance souligne l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, un traité international adopté par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, dont l'objectif est la reconnaissance et la protection des droits spécifiques des enfants.

Pour visionner la vidéo Les enfants parlent de leurs droits : https://youtu.be/I9pp6LkiLPU

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

