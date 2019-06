Les enfants migrants aux États-Unis ne bénéficient pas d'une protection, ni de services qui assurent leur bien-être

Les récents rapports qui arrivent de ces installations donnent froid dans le dos. Les enfants ne devraient pas se trouver dans un environnement qui n'est pas sécuritaire et qui peut leur causer un stress considérable, en plus d'avoir des conséquences négatives sur leur santé et leur développement. Il s'agit d'une situation tragique qui nécessite des interventions d'urgence, et des fonds, qui permettront de procurer aux enfants et aux familles les services et le soutien dont ils ont besoin.

Il est difficile de croire que cela se passe dans un pays qui possède une histoire riche en tant que défenseur des enfants du monde, notamment pour les enfants déracinés de leur foyer et de leur communauté en raison d'une crise. Ces enfants sont dans le besoin. J'en ai rencontrés.

La semaine dernière, j'ai visité les enfants et les familles du nord de l'Amérique centrale dans une installation pour migrants, à Tijuana, au Mexique. Ils ne voulaient pas quitter leur pays, mais ils sentaient tous qu'ils n'avaient pas d'autres choix en raison de la violence perpétrée par les gangs et de la pauvreté.

Certains enfants étaient traumatisés par ce qu'ils ont vécu dans leur pays natal ou lors de leur périple de migration.

La photo publiée hier, qui ne laisse personne insensible, montre les corps inanimés de Valeria, une jeune fille salvadorienne, et de son père Oscar, qui se sont échoués sur les rives du Rio Grande. Leur décès illustre les dangers auxquels font face les migrants qui tentent de se rendre aux États-Unis. Cette image devrait tous nous ébranler profondément.

L'UNICEF travaille sans relâche pour élargir l'accès des enfants migrants, peu importe la région où ils se trouvent, à une protection, à une éducation et à d'autres services.

Les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination doivent aussi implanter et coordonner une approche visant à assurer les droits, la protection, le bien-être et la dignité des migrants et des réfugiés.

Aucun pays ne peut tout faire seul. S'attaquer aux causes profondes qui forcent la migration, et prendre en considération les besoins des enfants migrants, demande un engagement important, une détermination à trouver des solutions, et des ressources. »

