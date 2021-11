Les enfants des pubs du Lait défendent leur place !

« La promotion du lait au Québec est depuis toujours intrinsèquement liée au temps des Fêtes. Plus de 10 000 producteurs et productrices de lait du Québec renouvellent fièrement en 2021 cette tradition de célébration de leur produit-phare. L'humour fait toujours partie intégrante de la tonalité des campagnes publicitaires, mais après une autre année pandémique, il y a une réelle motivation à valoriser le moment unique et bienveillant des retrouvailles des Québécois après cette longue période où les contacts humains étaient encadrés. Dans ce contexte qui les a durement éprouvés, petits et grands prendront plaisir à se revoir et à faire honneur aux valeurs de partage, de solidarité et d'authenticité qui animent par ailleurs toute la grande Famille du lait d'ici », commente Julie Gélinas, directrice marketing des PLQ.

« À peine la campagne de cet automne avec Laurent était-elle terminée que les gens se demandaient déjà si les pubs des Fêtes du Lait allaient être avec des enfants ou avec le nouveau porte-parole. On a donc cherché le moyen d'offrir le meilleur des deux mondes. D'autant plus qu'on trouvait ça drôle que des visages espiègles fassent une petite jambette à notre joueur de football étoile, lui qui a souvent l'image du gars parfait dans "toute" », confie Guillaume Bergeron, associé et concepteur-rédacteur, lg2.

Pour voir la première vidéo de la campagne, c'est ici : https://rb.gy/ktlmkg

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

