TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Les comparaisons mondiales publiées par l'Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), qui a évalué les tendances au niveau mondial en matière d'activité physique des enfants et des jeunes, révèlent que le Canada continue d'accuser un retard par rapport à d'autres pays pour plusieurs indicateurs clés. Les comparaisons ont été réalisées par 682 experts qui ont produit 57 bulletins nationaux de l'activité physique en évaluant 10 indicateurs communs. La comparaison des notes ainsi obtenue a permis d'examiner les tendances mondiales et de mettre en évidence la façon dont notre monde en constante évolution affecte les niveaux d'activité physique des enfants.

Le Canada a contribué aux Comparaisons mondiales 4.0 à l'aide des notes du récent Bulletin 2022 de l'activité physique chez les jeunes de ParticipACTION, l'évaluation la plus complète au Canada en matière d'activité physique chez les enfants et les jeunes.

Sujets de préoccupation

Le Canada se classe au 28e rang mondial pour l'ensemble de l'activité physique (note: D), 52e pour les comportements sédentaires (note: F), et seulement 25e pour le classement général de tous les indicateurs (note: C-).

Sur une note positive

Le Canada s'en sort mieux pour de nombreux indicateurs sociaux, culturels et politiques; il s'est hissé au 9e rang pour la communauté et l'environnement (note : B), 16e pour la famille (note: C) et 20e pour le gouvernement (note: B-).

CITATIONS

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la sédentarité de nos enfants et de nos jeunes. Des pays comme la Slovénie et le Danemark, qui ont toujours obtenu de bons résultats à l'échelle mondiale, ont fait face à cet enjeu en s'attaquant aux normes culturelles et sociales omniprésentes qui sont à l'origine de l'inactivité des enfants. Pour faire de l'activité physique un mode de vie pour chaque enfant vivant au Canada, nous avons besoin de solutions collaboratives qui impliquent les parents, les éducateurs, les communautés et tous les niveaux de gouvernement qui collaborent et investissent dans des stratégies durables à long terme avec une vision claire de l'avenir. »

Elio Antunes, président et chef de la direction, ParticipACTION

« Nous espérons que ce rapport constituera un appel à l'action pour les sociétés du monde entier. Rendre les enfants plus actifs est un enjeu générationnel lié aux modes de vie modernes (augmentation du temps passé devant un écran numérique, urbanisation croissante des communautés et automatisation de tâches autrefois manuelles). Ces modes de vie contribuent à un problème de santé publique omniprésent, mais inégalement réparti, qui doit être reconnu comme une priorité mondiale et régionale. La pandémie a exacerbé cet enjeu, car les écrans sont devenus une nécessité tant pour l'éducation que pour les loisirs, et les restrictions de santé publique ont alimenté un mode de vie sédentaire. »

Dr. Mark Tremblay, président, Active Healthy Kids Global Alliance

« Parallèlement au lancement des Comparaisons mondiales 4.0, nous sommes heureux d'annoncer la première publication du Bulletin 2022 de l'activité physique chez les enfants et les jeunes en situation de handicap au Canada. Pour la première fois, nous avons pu synthétiser toutes les données au niveau national sur les comportements de mouvement des enfants en situation de handicap. À la lumière des données disponibles, les enfants et les jeunes en situation de handicap ont reçu la note D pour l'ensemble de l'activité physique. Les lacunes en matière de collecte des données concernant l'activité physique sont criantes, ce qui souligne la nécessité d'améliorer le suivi et la surveillance au niveau national en recueillant davantage de données sur l'accessibilité et la qualité des programmes ainsi que des infrastructures dans des contextes clés. »

Kelly Arbour-Nicitopoulos, professeure agrégée, Université de Toronto; présidente du Bulletin de l'activité physique chez les enfants et les jeunes en situation de handicap

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et motive les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale marque associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour aider les Canadiens à bouger plus grâce à des initiatives de mobilisation et de leadership novatrices. ParticipACTION est généreusement financé par le Gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les personnes vivant au Canada depuis plus de 50 ans sur le site ParticipACTION.com. De plus, téléchargez l'appli gratuite ParticipACTION pour accéder à un outil amusant, fondé sur des données probantes, qui vous accompagne le long de votre parcours d'activité physique.

À propos des Comparaisons mondiales 4.0 de l'Active Healthy Kids Global Alliance

Les comparaisons mondiales ont été menées par l'Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA ; www.activehealthykids.org), une organisation enregistrée à but non lucratif qui regroupe des chercheurs, des professionnels de la santé et des intervenants qui travaillent ensemble pour favoriser l'activité physique chez les enfants et les jeunes du monde entier. La vision de AHKGA est celle d'un monde d'enfants actifs et en bonne santé, et sa mission est de soutenir le mouvement mondial visant à faire bouger les enfants par le biais du leadership, de l'application et de la mobilisation des connaissances, du renforcement des capacités et du plaidoyer. À ce jour, la principale contribution de l'organisation est la création des comparaisons mondiales. Le processus de recherche de chaque pays participant pour établir les notes est basé sur un cadre harmonisé et une grille de notation standardisée. Dix indicateurs communs sont comparés; il s'agit de l'ensemble de l'activité physique, sport et activité physique organisés, jeu actif, transport actif, comportement sédentaire, condition physique, famille et pairs, école, communauté et environnement, et gouvernement. Les Bulletins de chacun des 57 pays, ainsi que les résultats des comparaisons mondiales, ont été présentés lors du 9e congrès de l'International Society for Physical Activity and Health à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et publiés dans le Journal of Physical Activity and Health le 24 octobre 2022. Tous les détails concernant les Comparaisons mondiales 4.0, les leaders de chaque pays, les notes et les Bulletins sont disponibles sur le site www.activehealthykids.org. Les résultats des études des Comparaisons mondiales 1.0 (2014, 15 pays), 2.0 (2016, 38 pays) et 3.0 (2018, 49 pays) sont également disponibles sur le site.

