Budget fédéral 2023 - Programme pancanadien de nutrition scolaire

BOUCHERVILLE, QC, March 29, 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2023 du gouvernement fédéral, le Club des petits déjeuners est préoccupé par le fait qu'aucun engagement financier envers la mise en œuvre d'un programme pancanadien de nutrition scolaire n'a été mis de l'avant.

« Au rythme où le gouvernement fédéral avance, le Canada risque de rester le seul pays du G7 sans programme de nutrition scolaire pendant des mois, voire des années. Malgré la volonté du gouvernement fédéral de mettre en place un tel programme, force est de constater que le budget 2023 envoie des signaux contradictoires », déclare Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners.

La nutrition est essentielle à la santé, au bien-être et à l'apprentissage des enfants. C'est bien connu, une alimentation saine et nutritive est importante pour grandir en santé, se développer, prévenir diverses maladies chroniques et favoriser l'apprentissage. Cependant, de nombreux enfants et jeunes au Canada risquent de commencer leur journée d'école le ventre vide. En fait, cette situation risque de s'aggraver, car l'inflation et la hausse des taux d'intérêt font qu'il est plus difficile pour les familles de se procurer des aliments sains et en quantité suffisante. En conséquence, de nombreux Canadiens modifient leur comportement pour faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires : plus de 30 % d'entre eux consomment des aliments moins nutritifs et près de 20 % réduisent la taille de leurs repas ou sautent des repas.

« Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour investir dans les programmes de nutrition scolaire et s'assurer que les tous les enfants de partout au pays aient accès aux aliments nutritifs dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel », ajoute Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales. « Dans son budget 2019, le gouvernement fédéral s'engageait à développer un programme national d'alimentation dans les écoles. Quatre ans plus tard, il n'y a toujours pas de fonds engagés. »

Un premier investissement substantiel et pluriannuel en 2023 aurait pu renforcer les programmes de nutrition scolaire existants dans toutes les provinces et tous les territoires, accélérer l'impact des ressources investies par toutes les parties prenantes et combler les manques à gagner dans leur portée et leur qualité.

Le Club des petits déjeuners s'engage à continuer de collaborer avec tous les donateurs et les parties prenantes, ainsi qu'avec tous les gouvernements, fédéral, provinciaux et territoriaux, pour que le Canada devienne un pays où aucun enfant ne commencera sa journée d'école le ventre vide.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel.

