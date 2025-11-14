Encan public de Québec : des ventes qui s'élèvent à plus de 1,4 M$

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) a tenu un encan public le samedi 1er novembre à Québec. Plus de 240 lots ont trouvé preneurs parmi les quelque 965 acheteurs potentiels ayant participé aux enchères. Le montant total des ventes s'élève à 1 402 650 $, avec une valeur moyenne de 5 820 $ par lot vendu. La majeure partie de ces sommes sont remises aux organismes publics utilisateurs des services du CAG afin de remplir leurs missions respectives.

Les encans permettent de mettre en vente plusieurs biens qui ne sont plus requis par les ministères et organismes, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux, les réseaux de l'éducation, du collégial et de l'universitaire, de même que des municipalités : automobiles, véhicules utilitaires sport (VUS), motos, camionnettes, véhicules lourds, véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, tracteurs, remorques, ambulances, etc. En donnant une seconde vie à du matériel récupéré, le gouvernement du Québec contribue à bâtir un monde plus écoresponsable.

Le CAG possède une expertise reconnue en matière de gestion et de disposition des biens excédentaires de l'État. Il tient généralement un total de sept encans, entre les mois d'avril et de décembre, à Montréal et à Québec.

Citation :

« Le CAG compte sur l'expertise d'une équipe chevronnée en matière de disposition des biens meubles excédentaires qui facilite le transfert de biens entre les ministères et organismes. Il procède également à des appels d'offres publics ou à des ventes à l'encan pour l'ensemble de sa clientèle gouvernementale. Pour son service de revalorisation des biens, le CAG a par ailleurs obtenu, en 2024-2025, un taux de 97 % de satisfaction auprès des organismes publics qui constituent sa clientèle.

- Luc Desbiens, président-directeur général du CAG

À propos :

Rappelons que le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

