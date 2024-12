MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) CAE a annoncé qu'elle a franchi la barre du million de dollars dans le cadre de sa campagne CAE-Centraide de 2024 pour la sixième année consécutive, en amassant 1 131 166 $ CA grâce aux dons des employés, aux activités de collecte de fonds et à un don de l'entreprise.

« Depuis plus de deux décennies, les employés de CAE, notre syndicat et nos partenaires au Canada se sont surpassés pour notre campagne Centraide, et je ne les remercierai jamais assez pour leur générosité et leur engagement extraordinaires », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « La campagne Centraide est bien plus qu'un simple effort de collecte de fonds; elle met en évidence ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu'Un CAE, et il s'agit d'une merveilleuse occasion de renforcer nos liens avec nos collectivités. Je suis extrêmement fier de notre équipe et de ce que nous avons accompli. »

Cette année, le comité CAE-Centraide a mis en place de nouvelles activités de collecte de fonds créatives pour favoriser la mobilisation des employés et les rallier à la cause. Les employés de CAE ont vraiment fait preuve d'innovation en trouvant des moyens créatifs d'amasser des fonds. « L'enthousiasme et le dévouement de nos employés ont été exemplaires, démontrant une fois de plus leur capacité à aller au-delà d'une cause qui nous tient à cœur. Nous avons montré que lorsque nous nous unissons avec passion et créativité, nous pouvons atteindre des résultats extraordinaires », a ajouté M. Parent.

CAE et ses employés sont extrêmement fiers de faire partie intégrante du tissu social du Canada et ont versé plus de 18,2 millions $ à Centraide depuis l'an 2000. Par l'intermédiaire de cette organisation, CAE a contribué à soutenir plus de 5 000 collectivités locales partout au Canada. Dans la grande région de Montréal, 1 personne sur 5 bénéficie des ressources fournies par Centraide. De plus, les efforts de CAE et de la section locale 522 d'Unifor ont été récompensés par 11 prix Solidaires décernés par Centraide, soulignant leurs campagnes exceptionnelles.

En plus de Centraide, CAE soutient activement les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités par l'entremise de partenariats, de dons et de commandites qui appuient principalement des causes dans les domaines de l'éducation, de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité. L'entreprise encourage également ses employés à faire du bénévolat (individuel et collectif) par le biais de son programme CAEbénévolat, qui fait des dons à des organisations caritatives soutenues par les employés. CAE veut soutenir ses employés et les diverses causes qu'ils appuient pour les aider à avoir un impact positif encore plus grand.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

