MONTRÉAL et CHICAGO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Au cours d'une année qui a été marquée par d'énormes défis sociaux et économiques, les employés de BMO partout en Amérique du Nord se sont réunis pour favoriser des changements positifs là où ils vivent et travaillent dans le cadre de la 10e campagne annuelle BMO Générosité. Outre les 66 millions de dollars offerts en dons par BMO en 2020, depuis la fin novembre, près de 90 pour cent des employés ont déjà donné plus de 22 millions de dollars à Centraide et à des organismes axés sur l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, les animaux, l'aide juridique et les causes LGBTQ2+. Des dons importants affluent toujours; les dons sont destinés à atténuer les impacts disproportionnés sur la santé et les résultats économiques exacerbés par la pandémie, ainsi que les déséquilibres chroniques qui entravent la prospérité et le bien-être - en particulier pour les communautés autochtones, noires et de couleur.

« En tant qu'entreprise animée par sa raison d'être, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de répondre aux besoins sans précédent de nos communautés qui ont été intensifiés par la COVID-19, a déclaré Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine et présidente du Cabinet des Grands donateurs de 2020 pour United Way Greater Toronto. La disparité entre ceux qui prospèrent et ceux qui luttent en raison des barrières systémiques est plus évidente que jamais, et trouver des moyens de réduire les effets de la pandémie sur la santé, l'égalité sexuelle et raciale, et la prospérité économique a incité nos employés à redonner maintenant. »

Poursuivant leur engagement continu à bâtir une société plus juste sans aucun obstacle à l'inclusion, les employés de BMO se sont concentrés sur les communautés vulnérables dans lesquelles les défis actuels sont plus sérieux. Les contributions aident également à favoriser une reprise inclusive qui remédie aux inégalités structurelles pour les clients des communautés autochtones, noires et de couleur auxquelles BMO s'attaque dans le cadre de son partenariat de longue date avec Centraide et d'autres organismes.

Au cours des 10 dernières années de campagnes organisées par les employés, en phase avec sa culture de don, BMO a recueilli près de 190 millions de dollars pour les collectivités locales, et a récemment été reconnue (en anglais) comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital.

Des détails supplémentaires concernant le décompte final des dons de cette année seront révélés ultérieurement. Pour plus d'informations sur la responsabilité sociale d'entreprise de BMO, veuillez consulter https://notre-impact.bmo.com/.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans le cadre de ses initiatives visant à bâtir des quartiers plus forts afin de surmonter les obstacles aux occasions économiques inclusives. De concert avec United Way Greater Toronto, BMO a fondé l'initiative avant-gardiste sur le développement économique local inclusif, qui permet à des leaders communautaires et du monde des affaires de collaborer afin de réduire les disparités économiques. BMO a reproduit ce modèle à Chicago. Et il a déjà fait un don de 10 millions de dollars à Centraide dans chaque communauté pour soutenir ces efforts. De plus, dans le cadre de la campagne BMO Générosité de 2019, les employés de la Banque ont fait des dons totalisant plus de 22 millions de dollars à Centraide et à d'autres organismes de bienfaisance.

