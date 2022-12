Les employés de BMO se sont ralliés à l'idée d'aller au-delà et d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en versant une somme record de 31 millions de dollars (et ce n'est pas fini!) à Centraide et à des milliers d'organismes de bienfaisance en Amérique du Nord.

MONTRÉAL, TORONTO et CHICAGO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les employés de BMO se sont engagés à verser plus de 31 millions de dollars à Centraide et à des milliers d'autres organismes communautaires en Amérique du Nord, établissant ainsi un nouveau record pour BMO et dépassant de 5 millions de dollars l'objectif annuel de la campagne BMO Générosité.

Depuis le lancement de leur campagne annuelle à la fin novembre, 88 pour cent des employés de BMO en Amérique du Nord ont uni leurs efforts pour aller au-delà et avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en faisant des dons à des milliers d'organismes. Ces dons majeurs contribueront à faire face aux impacts disproportionnés ressentis de manière plus aiguë par les personnes les plus vulnérables de notre société et à faire avancer les choses au cours d'une année où les coûts des produits de première nécessité ont augmenté.

« En 2022, l'équipe BMO est vraiment allée au-delà pour faire une différence dans les collectivités que nous servons, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier et coprésident de la campagne 2022 de United Way Greater Toronto. Compte tenu des résultats remarquables de la campagne BMO Générosité de cette année, les employés de BMO ont assuré un impact social considérable en soutenant Centraide et des milliers d'autres organismes de bienfaisance en Amérique du Nord afin de favoriser les progrès pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. »

Au cours de la dernière décennie, la campagne organisée par les employés de BMO a recueilli plus de 200 millions de dollars et a permis à BMO de poursuivre sa quête d'être une organisation animée par sa raison d'être et dotée d'une culture de générosité.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans sa mission de soutien aux organismes qui construisent et desservent directement des quartiers partout en Amérique du Nord. Grâce à sa capacité unique de définir les besoins et de soutenir des programmes de première ligne de grande envergure, Centraide réduit les disparités économiques et se joint à BMO pour améliorer les finances des collectivités que nous servons.

