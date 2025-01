90 % des employés ont participé à la campagne BMO Générosité, la plus importante du secteur.

BMO fait un don supplémentaire de 18 millions de dollars à cinq organismes de Centraide en Amérique du Nord.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 13 janv. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que 90 % de ses employés ont donné personnellement 31 millions de dollars1 au partenaire stratégique de BMO, Centraide, et à des milliers d'autres organismes communautaires en Amérique du Nord, dans le cadre de sa 14e campagne annuelle BMO Générosité, la plus importante du secteur, dépassant ainsi l'objectif de dons de 27 millions de dollars que s'était fixé la Banque.

« Inspirée par notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, l'équipe BMO a posé des gestes extraordinaires pour favoriser le progrès dans les collectivités de toute l'Amérique du Nord dans le cadre de la campagne BMO Générosité de premier ordre de cette année, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Ensemble, nous bâtissons des quartiers plus forts et des collectivités plus saines, grâce à des partenariats avec des organisations comme Centraide qui s'attaquent aux causes premières des inégalités et offrent du soutien directement là où le besoin se fait le plus sentir. »

En plus des 31 millions de dollars donnés par les employés, BMO a continué de soutenir Centraide en s'engageant à verser plus de 18 millions de dollars2 aux sections locales de Centraide à Montréal, Chicago (en anglais), Milwaukee (en anglais), Los Angeles (en anglais) et Toronto (en anglais), qui ont été annoncés pendant la campagne de 2024, pour un total de 49 millions de dollars3.

Au cours des cinq dernières années, les employés de BMO ont personnellement donné plus de 130 millions de dollars à des organismes de bienfaisance en Amérique du Nord par le biais de la campagne annuelle BMO Générosité.

« Lorsque nous travaillons à bâtir des communautés plus fortes et plus équitables, en particulier pour les personnes les plus vulnérables de notre société, nous en profitons tous, a poursuivi Angela F. Williams, présidente et chef de la direction de United Way Worldwide. Nous sommes fiers de nous associer à BMO et nous félicitons les membres de son équipe pour leur généreux soutien à Centraide à travers l'Amérique du Nord. Cette collaboration a un impact direct sur les collectivités en renforçant leur résilience, ainsi qu'en faisant progresser la santé, les possibilités pour les jeunes et la sécurité financière afin que tous puissent s'épanouir. »

BMO a lancé sa campagne BMO Générosité lors du Mardi je donne (le 3 décembre 2024) en organisant 21 activités d'emballage de trousses communautaires dans 17 localités d'Amérique du Nord, en partenariat avec Centraide. Plus de 1 200 employés bénévoles de BMO ont assemblé près de 11 000 trousses de soins en fonction des besoins des collectivités où elles ont été distribuées - y compris des trousses d'hygiène, des trousses pour temps froid, des trousses d'alphabétisation et des trousses de collations - toutes au profit de Centraide ou d'organismes partenaires de Centraide.

Pour plus d'informations sur la responsabilité sociale d'entreprise de BMO, veuillez consulter https://notre-impact.bmo.com/ .

____________ 1 Les 31 millions de dollars correspondent au total des dons effectués en monnaie locale par les employés de BMO. 2 Les 18 millions de dollars correspondent au total des dons effectués en monnaie locale par BMO. 3 Les 49 millions de dollars correspondent au total des dons effectués en monnaie locale.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans sa mission de soutien aux organismes qui construisent et desservent directement des quartiers partout en Amérique du Nord. Grâce à sa capacité unique de définir les besoins et de soutenir des programmes de première ligne de grande envergure, Centraide réduit les disparités économiques et se joint à BMO pour améliorer les finances des collectivités que nous servons.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par plus de 84 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 31 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter BMO.com .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

