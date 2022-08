Les employés d'Amazon Canada font du bénévolat auprès des banques alimentaires et recueillent des dons pour soutenir les Canadiens vulnérables à l'occasion du Mois mondial du bénévolat d'Amazon

Les employés chapeautent une campagne pour venir en aide au nombre record de Canadiens ayant recours aux banques alimentaires en raison de la hausse vertigineuse du coût du logement, de l'inflation et de la stagnation des revenus.

TORONTO, le 17 août 2022 /CNW/ - Amazon a entamé son Mois mondial du bénévolat, une initiative d'un mois vouée à exercer une incidence concrète dans les collectivités du monde entier où les employés d'Amazon vivent et travaillent. Du 15 août au 16 septembre, les employés d'Amazon feront du bénévolat à l'appui d'organismes et de causes qui leur tiennent à cœur afin de se mobiliser pour leur propre communauté. Au Canada, les employés se sont rassemblés pour soutenir les banques alimentaires et contribuer ainsi à répondre aux besoins fondamentaux de nombreuses familles, ces organisations faisant face à une augmentation fulgurante de la demande. En mai , les banques alimentaires ont en effet déclaré recevoir environ 160 000 visites par mois, tandis qu'avant la pandémie, elles n'en recevaient en moyenne qu'à peu près 60 000.

Les employés d'Amazon à l'origine de cette campagne souhaitent que des centaines de leurs collègues fassent don de leur temps, de denrées alimentaires et d'argent à huit banques alimentaires situées à Québec, Beauharnois, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver. Amazon Canada, qui reconnaît l'importance de cette initiative menée par des employés, s'est engagée à verser 80 000 dollars aux banques alimentaires.

« Le manque d'accès à la nourriture, laquelle représente l'un des besoins élémentaires des êtres humains, nuit à la santé physique et mentale des familles et des enfants. L'inflation à la hausse dont nous sommes les témoins au Canada contribue à l'insécurité et à la faim, et ce à une échelle que nous n'avions pas vue depuis longtemps », a déclaré Kate Ramanchuk, directrice de comptes de territoire pour Amazon Web Services (AWS) à Toronto, qui a contribué à organiser le programme de bénévolat. « Les banques alimentaires sont essentielles pour répondre à ce besoin, et chez Amazon, nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de nous associer à huit banques alimentaires partout au Canada pour avoir un impact positif sur nos collectivités locales. »

Marie-Josée Warren, représentante commerciale auprès des entreprises pour AWS à Montréal, est également à la tête de la campagne. Dans ses mots, « Nous pensions que rassembler des centaines d'employés canadiens à l'occasion du Mois mondial du bénévolat pouvait grandement servir cette cause. Non seulement les employés font du bénévolat, mais ils contribuent également par des aliments non périssables et des dons en argent, ce qui aidera considérablement à lutter contre la faim ici au Canada. »

Les banques alimentaires locales affirment que ces efforts permettent d'améliorer nettement les choses dans la collectivité. « Les heures de bénévolat offertes par les employés d'Amazon Canada sont inestimables, le programme ayant été structuré de manière à miser fortement sur la participation d'entreprises bénévoles dans le cadre de certaines des opérations quotidiennes clés du programme, comme le tri et l'emballage des aliments donnés », a déclaré Emilie Gamelin, gestionnaire des partenariats d'entreprise pour la Croix-Rouge de Toronto.

« Comme notre liste de clients a presque doublé au cours de la dernière année, il est encore plus essentiel que nos deux employés d'entrepôt à temps plein reçoivent du soutien », a ajouté Mme Gamelin. « En nous fondant sur une observation de la productivité dans les activités de l'entrepôt, nous avons déterminé que le temps total donné par trois bénévoles équivaut à une heure de travail rémunérée à temps plein. Tous les dons en argent reçus aident énormément à couvrir les coûts d'exploitation du programme, sachant que les services offerts à la communauté par la banque alimentaire mobile ne lui procurent aucun revenu. »

« Chaque jour aux nouvelles, on entend parler des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles. Je voulais rendre service, et je savais qu'un grand nombre de collègues partageaient ce souhait », a affirmé Mme Ramanchuk. « Diriger le Mois mondial du bénévolat au Canada me permet de changer le cours des choses et d'offrir à mes incroyables collègues une plateforme pour faire du bénévolat. Depuis le lancement de cette initiative à l'interne, des centaines de personnes nous ont témoigné un appui extraordinaire. Je considère cette mobilisation comme la première de nombreuses autres que nous continuerons d'organiser d'un bout à l'autre du pays. »

Selon une étude menée cette année pour le compte de Banques alimentaires Canada :

20 % des Canadiens (7 millions de personnes) ont déclaré avoir eu faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022 1

33 % des Canadiens qui gagnent moins de 50 000 $ par an ont déclaré qu'entre mars 2020 et mars 2022 1 , il leur est arrivé de ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir

43 % pour les Autochtones

23 % des Canadiens ont déclaré avoir mangé moins qu'ils ne le pensent nécessaire car ils n'avaient pas l'argent pour se nourrir 1

40 % pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par an



45 % pour les ménages autochtones



43 % pour les ménages noirs

61 % des Canadiens considèrent que le « coût du logement » est le plus grand obstacle financier empêchant les Canadiens d'avoir les moyens de se nourrir, une augmentation par rapport à 46 % il y a un an2

Des efforts locaux qui ont un grand impact

Amazon Canada s'est associée à Moisson Sud-Ouest à Beauharnois, Moisson Québec, Moisson Montréal, la Banque d'alimentation d'Ottawa, la Croix-Rouge de Toronto, Second Harvest à Toronto, la Calgary Food Bank et la Greater Vancouver Food Bank. Du 15 août au 16 septembre, Amazon Canada versera 80 000 $ à ces banques alimentaires, un don qui s'ajoutera aux denrées non-périssables recueillies, aux dons monétaires et aux heures de bénévolat effectuées par les employés d'Amazon afin d'aider des familles dans leurs communautés.

