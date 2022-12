Les employé-es du Casino de Montréal et de Jeux en ligne tiennent un vote de grève

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À la veille des fêtes de fin d'année, les employé-es du Casino de Montréal et de Jeux en ligne, membres de la CSN, tiendront les 20 et 21 décembre prochains un vote de grève pour faire débloquer leur négociation.

Après 24 séances de négociation avec leur employeur, les quatre unités syndicales concernées ne se sont toujours pas entendues avec la Société des casinos sur les moyens d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, notamment l'injection importante d'argent pour rendre les emplois attrayants et pour que l'employeur retrouve une place de choix dans le marché de l'emploi.

Au Casino de Montréal et à Jeux en ligne, la CSN représente plus de 1 000 salarié-es qui travaillent dans l'unité générale, la restauration, la sécurité et le jeu en ligne (casino virtuel).

Au bout du rouleau

« Depuis 25 ans et 6 négociations, je n'ai jamais vu les gens aussi excédés et au bout du rouleau, a déclaré Riccardo Scopelleti, président du Syndicat des employé-es de la sécurité physique du Casino et Montréal-CSN et porte-parole de l'ensemble des unités. On travaille le soir et la fin de semaine en bas des conditions du marché. On manque de personnel et on est en surcharge de travail depuis mars 2022. »

À la fin du mois dernier, 97 % des syndiqué-es des 4 unités ont voté en faveur de l'exercice de moyens de pression. Malheureusement, l'employeur n'a pas saisi l'occasion pour trouver un terrain d'entente.

La tenue de moyens de pression et l'éventualité d'un débrayage risquent de compliquer la vie aux clients du Casino et de Jeux en ligne, dont plusieurs ont déjà réservé leur accès à l'établissement pour la période de réjouissances des Fêtes, la plus achalandée de l'année.

Le syndicat garde espoir que l'ultime séance de négociations prévue aujourd'hui permettra de trouver une issue à l'impasse actuelle.

À propos

Parmi ses 65 000 membres répartis dans 425 syndicats à travers la province, la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN) représente la très large majorité des syndiqué-es des casinos québécois.

Fondée en 1921, la CSN est la première centrale syndicale centenaire. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, Service des communications, 514 863-1136, [email protected]