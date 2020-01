Les employé-es des bibliothèques de l'Université Concordia font la grève

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Après l'échec du processus de conciliation entamé en décembre dernier, les membres du Syndicat des employé-es des bibliothèques de l'Université Concordia (FEESP-CSN) ont décidé de faire la grève, ce jeudi, à midi.

« Depuis près d'un an, les négociations stagnent en raison de l'entêtement de l'employeur, affirme le président du syndicat, Kent Cluff. On a fait preuve de bonne foi. On espérait que le processus de conciliation fasse bouger les choses, mais rien n'a changé. Alors on doit accentuer nos moyens de pression. »

Réunis en assemblée générale le 29 novembre dernier, les membres du syndicat avaient voté en faveur d'un mandat de grève de huit heures et de la création d'un fonds de soutien financier pour grévistes. Le syndicat prévoit faire la grève jeudi pendant deux heures et demie.

« Nos membres sont vraiment frustrés de l'entêtement de l'université, renchérit Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central de Montréal métropolitain (CCMM-CSN). Ces premières heures de grève lancent le message à l'employeur que nos membres sont unis et prêts à se battre pour leurs droits. »

Le manque de progression dans les négociations entre le syndicat et l'université - qui insiste pour restreindre radicalement les possibilités d'avancement pour les nouveaux employé-es - a amené les parties à faire appel à un conciliateur du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour la dernière ronde de négociations. La conciliation a été suspendue la semaine dernière après que le conciliateur eut constaté que les positions des deux parties étaient trop éloignées.

« Ça fait un an que l'employeur démontre du mépris envers le processus de négociation, rappelle le vice-président trésorier de la fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Jean-Pierre Bourgault. Ça a assez duré. Il est temps que l'employeur fasse preuve de bonne foi et accepte de faire des compromis importants. »

