Les employé-es de soutien de l'aide juridique déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les huit syndicats affiliés à la CSN du Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique déclenchent la grève à 9 h ce matin. Les travailleuses et les travailleurs dénoncent la lenteur de la partie patronale à la table de négociation.

« Ça fait deux ans qu'on négocie et l'employeur refuse toujours d'avancer sur nos demandes. Après les votes de grève, nous avons senti une volonté de négocier de la partie patronale. C'était tout nouveau. On a fixé des séances en comité restreint pour accélérer le processus. Mais, ça n'avance pas assez vite. L'employeur doit comprendre que nous voulons régler maintenant », affirme la présidente du regroupement, Josée Désilets.

Pour une convention collective juste

Les salarié-es souhaitent uniformiser leurs conventions collectives et qu'elles soient appliquées de la même manière dans tous les bureaux. Ils souhaitent normaliser les enjeux suivants : les horaires de travail variables, le télétravail, l'intégration des nouvelles et des nouveaux et la définition des titres d'emploi. En ce moment, ces éléments sont appliqués selon le bon vouloir du directeur local.

Avec cette grève, les syndiqué-es veulent démontrer leur détermination à améliorer leurs conditions de travail.

« Depuis trop longtemps, leurs conditions de travail changent en fonction des régions où ils travaillent. Leur quotidien varie au gré de la volonté du gestionnaire régional. Ils devraient tous évoluer avec les mêmes conditions de travail, peu importe leur port d'attache », déclare Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Pallier le gel d'embauche

« L'employeur veut mettre en place un bassin de secrétaires pour pallier les absences non remplacées, résultat du gel d'embauche imposé par le gouvernement. Personne ne veut de ce bassin; pas même les avocates et les avocats avec qui les secrétaires travaillent. L'austérité ne doit pas se faire sur le dos du personnel de soutien », croit Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique rassemble huit syndicats affiliés à la CSN, qui représentent environ 300 travailleuses et travailleurs dans différentes régions du Québec. Il est affilié à la FEESP-CSN, laquelle regroupe 65 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

