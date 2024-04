Les employé-es de la SAQ en grève mercredi et jeudi

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - À moins d'avancées significatives à la table de négociation aujourd'hui et demain, les 5000 employé-es de la SAQ seront en grève mercredi et jeudi cette semaine. Insatisfait de la progression des pourparlers, qui en sont toujours aux aspects normatifs de la convention, le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux (SEMB-SAQ-CSN) mettra ainsi à exécution son mandat de grève obtenu le mois dernier.

« C'est près de 70 % des employé-es de la SAQ qui sont à temps partiel, sur appel, et qui ne savent jamais combien d'heures ils pourront travailler à la prochaine séquence de paye. C'est inacceptable qu'une société d'État maintienne autant d'employé-es dans la précarité, alors qu'il est possible, comme nous en faisons la démonstration à la table de négociation, de consolider toutes ces heures dans des postes réguliers », fait valoir la présidente du SEMB-SAQ-CSN, Lisa Courtemanche.

Le syndicat demande des protections accrues contre les vagues d'abolitions de postes, comme celle ayant mené à la suppression de 64 emplois dans différentes régions du Québec.

Les employé-es de la SAQ veulent également avoir accès aux assurances plus rapidement. « Présentement, même si les gens travaillent des semaines complètes, il faut attendre sept ans avant d'avoir droit à l'assurance collective. Pas surprenant qu'il soit si difficile de retenir la main-d'œuvre ! »

Outre l'ajout de postes permanents, d'autres questions ne sont toujours pas réglées à la table de négociation. Le syndicat désire notamment améliorer l'accès du personnel à la formation et augmenter le nombre de conseillers en vin et de coordonnateurs en succursale afin de renforcer le service à la clientèle.

Le personnel souhaiterait également pouvoir préparer en magasin les commandes effectuées sur Internet. À cet effet, le syndicat reproche à la direction de s'entêter à centraliser dans son centre de distribution de Montréal la préparation des commandes pour l'ensemble du Québec, centralisation responsable des délais de livraison de cinq jours et des résultats décevants des ventes effectuées en ligne.

Par ailleurs, la partie syndicale dénonce le souhait de la direction de chercher à faciliter la fermeture de succursales de la SAQ en région afin de les remplacer par des permis privés d'agence. En plus de constituer un recul des emplois, une telle mesure viendrait miner l'offre à la clientèle en région, estiment les employé-es.

