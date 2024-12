Les employé-es d'Amazon DXT4 se mobilisent avant de recevoir les offres salariales de l'entreprise

MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Après bientôt six mois de négociation en vue d'établir leur première convention collective, les syndiqué-es de l'entrepôt d'Amazon DXT4, à Laval, haussent le ton.

En prévision du dépôt des offres salariales de la multinationale, annoncé pour le 16 janvier prochain, les employé-es du seul entrepôt d'Amazon syndiqué au Canada ont manifesté aujourd'hui, exigeant un salaire d'entrée de 26 $ l'heure, plutôt que les 20 $ l'heure payés par Amazon en ce moment.

Le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN rappelle que la moyenne des salaires des commis d'entrepôts syndiqués à la CSN dépasse les 28 $ l'heure. « Malgré le rythme infernal que nous vivons à quelques jours de Noël, nos conditions de travail sont nettement inférieures à ce qui est constaté dans les autres entrepôts. Amazon a amplement les moyens de nous payer convenablement », affirme sans ambages Félix Trudeau.

En s'abstenant de faire un nouveau dépôt normatif lors de la dernière rencontre de négociation, jeudi dernier, les représentants d'Amazon ont eux-mêmes reconnu l'écart important qui sépare les parties. C'est notamment le cas des pouvoirs déférés aux intervenantes et intervenants en santé et sécurité du travail : alors que les employé-es voudraient que leurs représentants puissent intervenir sur les cadences de travail imposées par les systèmes robotisés, Amazon s'y refuse obstinément.

D'autres impasses ont été constatées sur le plan des modalités d'octroi de la permanence, de l'organisation des horaires de travail et des mesures disciplinaires. Malgré cela, Amazon a confirmé son intention de déposer ses offres salariales lors de la prochaine rencontre de négociation le 16 janvier prochain.

Pour la présidente de la CSN, Amazon doit respecter ses obligations légales en matière de négociation collective. « Nous faisons face à une multinationale qui a démontré plus d'une fois son intention de braver les lois du travail qui prévalent au Québec et qui multiplie les revers devant les tribunaux. Voilà six mois qu'on négocie avec Amazon, le surplace a assez duré. Nous évaluerons le sérieux de la partie patronale en janvier et nous prendrons les mesures appropriées. »

Rappelons qu'en vertu du Code du travail, l'une des parties peut demander à un arbitre, lors de la négociation d'une première convention collective, de statuer sur les clauses de convention collective n'ayant pas fait l'objet d'entente. Le service de médiation du ministère du Travail doit d'abord constater l'impasse à la table de négociation.

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré. La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]@csn.qc.ca