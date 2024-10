Les employé-es d'Amazon DXT4 dénoncent l'intransigeance de la multinationale

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Les employé-es d'Amazon DXT4, à Laval, effectuent aujourd'hui du piquetage symbolique devant leur lieu de travail. Après bientôt quatre mois de négociation, les employé-es du seul entrepôt syndiqué au Canada déplorent l'absence d'avancées en vue d'établir une première convention collective avec la multinationale.

« Jusqu'à maintenant, la direction d'Amazon n'a pas voulu s'engager sur quelque clause de convention que ce soit, malgré nos nombreuses propositions, souligne le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN, Félix Trudeau. Les employé-es sont tannés d'être sous-payés par rapport aux autres entrepôts. Nous avons un taux d'accidents de travail extrêmement préoccupant. Nous voulons du progrès à la table de négociation, nous voulons une première convention collective, voilà pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui ! »

Les employé-es de DXT4 sont par ailleurs outrés de ne pas avoir reçu les augmentations salariales annuelles accordées au personnel des autres entrepôts d'Amazon dans la région de Montréal. Alors que ces derniers ont droit, depuis le 29 septembre dernier, à une augmentation de 1,50 $ l'heure, la direction refuse de l'accorder aux employé-es de DXT4 - ce qui constitue une pratique antisyndicale, plaide la CSN dans un recours juridique entrepris en vertu de l'article 59 du Code du travail.

À la table de négociation, les employé-es de DXT4 demandent un salaire de 26 $ l'heure à l'embauche. Ils gagnent actuellement entre 20 et 21,50 $ l'heure. À titre de comparaison, la moyenne du salaire des commis d'entrepôt syndiqués à la CSN avoisine les 28 $ l'heure.

« On sait très bien qu'Amazon a amplement les moyens de mieux payer ses employé-es, déclare la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Dominique Daigneault. L'heure des augmentations de salaire discrétionnaires, c'est terminé : Amazon doit s'asseoir à la table de négociation et négocier sérieusement. »

Près d'un travailleur sur deux victime d'un accident

Les enjeux de santé et de sécurité au travail sont également au cœur du projet de négociation des employé-es de DXT4.

« Depuis le début de l'année 2024, selon les chiffres fournis par l'employeur lui-même, 126 accidents de travail ont eu lieu à DXT4, rappelle le vice-président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette. Quand c'est rendu que près de la moitié des employé-es, en moyenne, se blessent au travail en moins d'un an, il devient évident que la prévention en milieu de travail est déficiente chez Amazon. »

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré. La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

