Les employé(e)s de Cogeco tiennent une journée d'engagement communautaire dans 46 communautés au Canada et aux États-Unis sous le thème de l'environnement

Voici des faits saillants de l'initiative de cette année :

740 participant(e)s de l'ensemble de l'organisation;

Dans 46 communautés;

Qui plantent 1879 arbres ou semences (qui capteront, au cours des dix prochaines années, environ 109 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre);

Pour appuyer 16 organismes à but non lucratif;

Dans deux pays, deux provinces et sept États.

Les activités de plantation d'arbres soulignent deux piliers clés du programme de responsabilité sociale d'entreprise de Cogeco : participer au développement de ses communautés et gérer son empreinte environnementale. Cette journée témoigne aussi de l'engagement de Cogeco à lutter contre les impacts des changements climatiques. La Journée d'engagement communautaire 1Cogeco est en droite ligne avec la signature par Cogeco de l'engagement « Business Ambition for 1.5°C », une initiative créée par une coalition mondiale d'agences des Nations Unies et de chefs d'entreprise pour prévenir les impacts les plus nuisibles des changements climatiques.

« Quelle fierté de voir nos employés se mobiliser, et ce, partout en Amérique du Nord, au même moment, pour une cause commune, soit celle de faire une différence dans nos communautés. Cette première Journée d'engagement communautaire 1Cogeco démontre une fois de plus notre engagement à redonner aux communautés que nous servons et à exercer nos activités de manière responsable et durable », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco. « Chez Cogeco, nos pratiques de responsabilité sociale d'entreprise et d'engagement social sont des éléments essentiels de notre entreprise et elles sont au centre de notre engagement à soutenir nos communautés. Être un modèle d'entreprise citoyenne est l'un de nos principes directeurs et il est au cœur des actions de nos employés. »

L'engagement social fait partie de l'ADN de Cogeco, comme en témoigne son solide engagement philanthropique auprès de plus de 700 organisations locales. Des communautés fortes sont le fondement d'une société dynamique et inclusive. Pour les appuyer, Cogeco s'efforce non seulement de connecter les gens, mais aussi d'investir dans leur vie culturelle et sociale. L'année dernière, Cogeco a fait don de plus de 13 millions $ en argent et plus de 100 heures de temps d'antenne sur ses chaînes radiophoniques. Depuis 2018, Cogeco figure annuellement au classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights. En 2020, en plus de recevoir la certification Entreprises généreuses d'Imagine Canada en reconnaissance de son leadership exceptionnel en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale, Cogeco s'est également classée au 68e rang parmi les 100 entreprises les plus durables au Canada de Corporate Knights. Et, le leadership social de Cogeco se poursuit.

Pour en apprendre davantage sur la première Journée d'engagement communautaire 1Cogeco ainsi que sur nos autres initiatives, visitez notre site Internet .

